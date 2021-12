Suga de BTS testé positif au Covid-19

BTS Suga a rejoint la foule toujours croissante, testé positif pour COVID … et cela fait de lui la deuxième grande star de la K-pop à attraper le virus au cours du dernier mois.

Suga a été testé positif vendredi… selon son équipe de direction. Il semble qu’il rentrait des États-Unis en Corée jeudi et qu’il ait été testé négatif avant de monter dans l’avion, mais c’est un test effectué 72 heures avant le vol.

Il a passé le test en Corée jeudi et a obtenu des résultats positifs le lendemain. Il est donc possible/presque certain qu’il ait volé avec COVID.

Suga a été mis en quarantaine après avoir été testé et avant même d’avoir obtenu ses résultats, conformément aux directives coréennes. Selon son équipe, il n’était pas en contact avec d’autres membres du groupe BTS, bien que le calendrier ici ne soit pas clair.

Suga a été complètement vacciné depuis août, il s’agissait donc clairement d’une infection révolutionnaire. On ne sait pas non plus s’il s’agit de Delta ou d’Omicron. Son équipe dit qu’il ne présente aucun symptôme.

Le mois dernier, le groupe a donné un tas de spectacles en Californie … et Suga est resté pour des « engagements personnels » et a travaillé sur des projets parallèles, selon Big Hit Music.

Récupération rapide, Suga !!