SUGAR Cosmetics lance la campagne #BoldAndFree avec Taapsee Pannu

La campagne sera amplifiée sur divers canaux de médias numériques et sociaux

La marque de beauté SUGAR Cosmetics a lancé sa dernière campagne avec l’acteur Taapsee Pannu. La campagne intitulée #BoldAndFree, sera amplifiée sur divers canaux de médias numériques et sociaux grand public. En outre, la campagne d’affichage extérieur (OOH) sera diffusée dans toute l’Inde, y compris dans les villes métropolitaines et les grandes villes de niveau I et II, a indiqué la société. Alors que la publicité télévisée (TVC) sera diffusée dans tout le pays et en huit langues, dont l’hindi, l’anglais, le marathi, le bengali, le kannada, le malayalam, le tamoul et le télougou.

“Aujourd’hui, SUGAR est le choix de maquillage pour toutes les femmes audacieuses et indépendantes qui refusent d’être stéréotypées dans des rôles. Chez SUGAR, nous croyons qu’il faut poursuivre les rêves et être imparables. Nous aimons rendre la beauté amusante et visons constamment à créer des personnages qui brisent le désordre. Lorsque nous regardons Taapsee, nous voyons quelqu’un qui est autodidacte – avec la même attitude audacieuse, joyeuse et intrépide avec laquelle SUGAR résonne », a déclaré Vineeta Singh, PDG et co-fondateur de SUGAR Cosmetics.

Dans la campagne, on voit Pannu demander : « Miroir, miroir sur le mur ; quand vas-tu arrêter de nous juger tous ?’. Avec la campagne #BoldAndFree, la marque incite les femmes à avoir confiance en leur peau sans avoir besoin d’une validation externe. De plus, le TVC tourne autour du thème selon lequel les femmes continuent toujours inconsciemment à se voir dans le miroir et sont conscientes de leur apparence. Avec cette campagne, la marque veut encourager ses consommateurs et le public à se libérer de cette envie d’obtenir des approbations pour se sentir bien et bien paraître, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

SUGAR Cosmetics, fondée en 2015, affirme être présente dans plus de 10 000 magasins dans plus de 130 villes, ainsi qu’une présence numérique via son site Web et son application. La société propose actuellement plus de 550 produits de maquillage et de soins de la peau, a-t-il déclaré.

Lire aussi : Mia by Tanishq lance la campagne #GiftSmartGiftMia pour encourager les cadeaux réfléchis

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.