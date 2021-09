Sugar Pie DeSanto commence sa mission soul

Dans le canon glorieux de Chess Records, d’autres noms plus connus éclipsent parfois le merveilleux travail de l’oiseau chanteur soul né à New York, Sugar Pie DeSanto. Mais la dame née Umpeylia Balinton a enregistré des disques exceptionnels pour le label et a continué à se produire en direct jusqu’à ses 80 ans, basée dans sa maison de longue date d’Oakland, en Californie.

Nous nous souvenons du 5 septembre 1960 quand, avant son arrivée aux échecs, Sugar Pie a fait ses débuts dans les charts R&B américains avec le typiquement « I Want To Know ». De Santo s’était fait connaître au milieu des années 50 en chantant avec la Johnny Otis Revue, puis avec James Brown. Aux deux frontmen, elle a prouvé que ce qui lui manquait de stature, mesurant moins de cinq pieds de haut, était plus que compensé par sa prestation excitante et émouvante.

La chanteuse a enregistré elle-même à partir de la fin des années 1950, et “I Want To Know” a été réalisé pour le label Veltone basé à Oakland, apparaissant également sur Veltone. C’était l’une des nombreuses collaborations avec son mari Pee Wee Kingsley, et même si le mariage n’a pas duré, la chanson l’a fait. Il a atteint les Hot R&B Sides de Billboard à un n ° 10 confiant, alors que Brook Benton a continué au n ° 1 avec “Kiddio”.

Écoutez la liste de lecture Greatest Soul 45s de uDiscover Music pour des morceaux soul plus classiques.

La piste a grimpé au n ° 4 en neuf semaines, et De Santo a ensuite signé pour Chess en 1962. Elle n’a connu un succès substantiel pour eux que deux ans plus tard, lorsque “Slip-In Mules”, son smart Le record de réponses au hit « High Heel Sneakers » de Tommy Tucker est allé au n°10 R&B. Elle l’a suivi avec un autre de ses grands 45 tours, “Soulful Dress”.

Reconnaissance des réalisations à vie

En 1966, Sugar Pie a apporté une autre contribution durable à l’histoire de la soul avec “In The Basement”, son délicieux duo avec la dame dont le succès aux échecs l’avait précédée, Etta James. Les futures sorties se sont moins bien passées pour De Santo, qui a enregistré pour d’autres labels après avoir quitté Chess et s’être installé dans la Bay Area. Elle a continué à ravir le public avec ses spectacles en direct et, en 2008, a reçu le Pioneer Award de la Rhythm and Blues Foundation. Puis, en septembre 2018, elle a reçu un Lifetime Achievement Award du magazine Blues Blast à Rockford, Illinois.

Achetez ou diffusez « I Want To Know » sur In The Basement: The Chess Recordings de Sugar Pie Desanto.