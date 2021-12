Sugar Ray Leonard, l’interview que je n’ai jamais faite

Par Pepe Sulaiman

Le World Boxing Council a récemment tenu sa 59e convention annuelle à Mexico. Après presque deux ans, la famille boxe a pu se retrouver physiquement pour écrire et vivre de nouvelles histoires.

Pendant cette période, notre talentueux Pepe Suaimán s’est chargé de mener une série d’entretiens avec les grands champions adjoints. Une mention spéciale mérite son interview avec une véritable icône du sport : Sugar Ray Leonard.

Pepe Sulaiman et Sugar Ray Leonard ont réussi à se connecter à un niveau plus personnel et émotionnel pour nous présenter le prochain bijou que nous partageons volontiers avec eux.

Aujourd’hui, lors de notre conférence de presse hebdomadaire, Pepe Sulaimán s’est connecté via Zoom, avec notre président Mauricio Sulaimán pour présenter cette interview émouvante.

Profitez-en: