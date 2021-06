Sugar Ray Leonard répertorie une maison de LA sur mesure pour 46,5 millions de dollars Vir 10z viral

*Sugar Ray Léonard a mis en vente son domaine Pacific Palisades construit sur mesure et il pourrait être le vôtre pour 46,5 millions de dollars.

Tel que rapporté par le New York Post, le boxeur à la retraite et sa femme, Bernadette Léonard, a construit la maison de 16 773 pieds carrés il y a plus de 20 ans. Il a été coté pour la première fois en 2019 pour 52 millions de dollars.

Le domaine dispose de sept chambres dans la maison principale, d’une maison d’hôtes à deux étages, d’une vue panoramique sur la montagne, d’une salle familiale à deux étages, d’un salon et d’une salle à manger formels, d’une salle de sport, d’une salle de projection, d’une cuisine gastronomique et d’un solarium, selon le rapport. .

La maison LA sur mesure de Sugar Ray Leonard à vendre pour 46,5 millions de dollars https://t.co/GRuaKcikk2 pic.twitter.com/nIs2M5ZErl – New York Post (@nypost) 2 juin 2021

Selon la liste Realtor.com, il s’agit de «la propriété patrimoniale la plus importante du Westside».

Via le NY Post :

Avec plus de 1,7 acres de terrain, la propriété surnommée Leonard Estate est située derrière de grandes portes et des haies pour une intimité ultime.

Conçue par l’architecte de renommée mondiale Richard Landry, la maison a été créée avec les meilleurs matériaux, notamment des sols en pierre situés dans le solarium et d’autres parties de la maison expédiées de Jérusalem, six cheminées importées d’Europe et une architecture italienne inspirée des villas florentines.

Les aménagements extérieurs comprennent une longue allée privée, une grande aire de stationnement, une maison d’hôtes complète, un court de tennis éclairé avec une zone d’observation, une piscine ovale baignée de soleil, une vaste pelouse et un putting green.

Jetez un œil à l’intérieur de la maison via les photos ci-dessous.

Realtor.com

Realtor.com

Realtor.com

Realtor.com