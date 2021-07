Sugar Ray Robinson est le plus grand combattant livre pour livre de tous les temps qui a connu une tragédie et un triomphe sur le ring, a connu une séquence de 91 combats sans défaite, est aimé de Mike Tyson, Muhammad Ali, s’est mêlé à Frank Sinatra et a eu une rivalité légendaire avec Raging Bull Jake LaMotta

Sugar Ray Robinson est l’un des plus grands combattants de tous les temps. Tellement bon que vous n’avez peut-être jamais vu un seul clip de l’Américain, mais son nom a résonné longtemps après sa mort.

C’est un homme qui a eu 200 combats en tant que professionnel, remportant 173 – 109 par KO – avec 19 défaites, six nuls et deux sans matchs à son palmarès. Cela lui a également permis de détenir six titres mondiaux. Il a été cinq fois champion des poids moyens et un roi des poids welters.

.

Sugar Ray Robinson était le roi de la boxe dans les années 40 jusqu’aux années 60

Le légendaire analyste de boxe Bert Sugar a déclaré que « Robinson pourrait porter un coup de grâce en reculant », et son

Il y a tellement de choses dans la légende qu’est Sugar Ray que talkSPORT examine une partie de la vie et de l’époque de la légende qui a inventé l’expression «livre pour livre» pour le décrire.

Le nom

Walker Smith Jr est né il y a 100 ans le 3 mai 1921, cependant, lors de son premier combat amateur, en 1936, il a emprunté la carte de l’Amateur Athletic Union d’un autre boxeur, nommé Ray Robinson, pour entrer sur le ring.

. – Contributeur

L’autre Sugar Ray était une figure emblématique des années 1980

Le surnom de “Sugar” vient de son manager de longue date, George Gainford, qui avait décrit le jeune boxeur comme “doux comme du sucre” et les journalistes se sont accrochés au surnom.

Compte tenu de l’héritage qu’il a laissé, de nombreux autres athlètes ont pris le surnom. Sugar Ray Leonard est peut-être le plus célèbre, mais aussi Sugar Shane Mosely et les combattants de MMA Suga Rashad Evans et Sugar Sean O’Malley.

.

George Gainsford était le manager de Robinson, qui lui a donné le surnom de “sucre”

Il a tué un homme sur le ring

En 1947, Robinson a éliminé Jimmy Doyle au huitième tour de leur concours pour le titre des poids mi-moyens, mais Doyle est décédé plus tard des suites des blessures qu’il a subies aux mains de Robinson.

Bizarrement, Robinson avait tenté de se retirer du combat parce qu’il avait fait un rêve la nuit avant que cette tragédie ne se produise. Un prêtre et un ministre l’ont convaincu de se battre, mais sa prémonition s’est avérée vraie. Plus tard, il a qualifié toute l’expérience de “temps d’essai” et cela a changé sa vision de son sport bien-aimé.

Doyle prévoyait d’utiliser l’argent du combat pour acheter une maison à sa mère, alors Robinson a utilisé son argent des quatre combats suivants pour réaliser le souhait de Doyle et l’a aidée à acheter une maison.

.

Robinson, bien que très dominant, est tombé amoureux du sport qui a tant donné au lendemain du combat contre Doyle

Il a essentiellement créé un « entourage »

Il est désormais courant de voir Floyd Mayweather, Conor McGregor et même Jake Paul voyager en grand nombre mais Robinson a été le premier.

Selon Ron Flatter d’ESPN: “Il était le pionnier des entourages plus grands que nature de la boxe, y compris un secrétaire, un barbier, un masseur, un coach vocal, une coterie d’entraîneurs, de belles femmes, une mascotte naine et le manager de longue date George Gainford.”

Nous ne savons pas de quoi parlait la mascotte naine, mais dans tous les cas, c’était lors d’un voyage en France – où il était particulièrement populaire – un steward a qualifié son groupe d’entourage pour la première fois.

À l’origine, Robinson n’aimait pas ça parce que le sens littéral du mot est “accompagnateurs” et la légende de la boxe les considérait tous comme des copains. Cependant, il a finalement commencé à utiliser le terme régulièrement, et il est né dans le courant dominant.

.

Il n’était pas difficile de repérer Robinson en train de conduire dans la ville étant donné que c’était son mode de transport préféré

Flamboyant

En parlant de France, ils ont toujours voulu retrouver Robinson sur leurs côtes. Le New York Times a rapporté comment les Français proposeraient de faire venir tout son entourage et même sa célèbre Cadillac rose qu’il était réputé pour conduire en Amérique.

Flamboyant sur le ring et à l’extérieur, il a été l’un des premiers Afro-Américains à vraiment s’imposer comme une star du sport et à devenir un nom familier.

.

Le côté divertissant de Robinson est resté avec lui après la fin de sa carrière sur le ring et il a tenté de se forger une carrière devant la caméra

Il était une figure importante de la scène sociale new-yorkaise dans les années 40 et 50 et il avait également un restaurant glamour en ville. Les légendes de leur temps Frank Sinatra, Nat King Cole et Joe Louis étaient connus pour fréquenter la maison de Robinson.

Sa Cadillac rose n’était pas bon marché et il a payé pour le vaste entourage qui a voyagé avec lui, mais à son apogée, il aurait amassé une fortune de 4 millions de dollars. Cependant, dans son autobiographie, Robinson dit qu’il a été déclaré en faillite en 1965.

Il est décédé en 1989 avec une valeur nette loin de celle d’un homme que son talent, sa popularité et son succès méritaient.

.

‘Sugar’ a apprécié sa vie en dehors du ring et ses restaurants et clubs étaient populaires auprès des a-listers

Avait un record de 128–1–2 avec 84 KO à l’âge de 21 ans

Robinson avait un dossier extraordinaire. Chez les amateurs, il est dit qu’il était 85-0 avec 69 KO, bien qu’il ait été rapporté qu’il avait en fait perdu deux fois avant de devenir pro, mais sous son vrai nom.

Il est devenu pro en 1940 et six ans plus tard, il était champion du monde. Au cours d’une période de huit ans, de 1943 à 1951, Robinson a connu une séquence de 91 combats sans défaite, ce qui, en quelque sorte, n’est que le troisième plus long de l’histoire de la boxe.

Il était un combattant extrêmement actif et avait souvent plusieurs combats le même mois lors de ses tournées mondiales. En 1964, il a combattu 10 fois et en septembre et octobre de la même année, Robinson a combattu quatre fois, deux fois en France et deux fois au Royaume-Uni.

.

Robinson a combattu Jake LaMotta six fois au cours de sa carrière et n’a perdu qu’une seule fois

Mike Tyson et Muhammad Ali louent

Le regretté Ali a déclaré à propos du sextuple champion du monde : « Cet homme était magnifique. Le timing, la vitesse, les réflexes, le rythme, son corps, tout était beau.

“Je dirais que je suis le plus grand poids lourd de tous les temps, mais livre pour livre, je dis toujours que Sugar Ray Robinson était le plus grand de tous les temps.”

Tyson a dit : N’était-il pas incroyable ? Écoutez bien, Sugar Ray Robinson a eu 40 combats, il est allé 40-0. Et puis il perd un combat.

«Après avoir perdu ce combat, il est resté 80 combats sans défaite. Le record était comme [128-1]. Incroyable.”

Mike Tyson et Muhammad Ali ont tous deux adoré Sugar Ray Robinson

La rivalité légendaire de Jake LaMotta

Chaque légende a besoin d’un partenaire de danse et Robinson l’avait dans Jake LaMotta alias The Raging Bull, un homme qu’il a affronté six fois – le premier étant au Madison Square Garden en 1942 lors des débuts de Robinson en poids moyen.

LaMotta lui-même a eu 106 combats avec 83 victoires, mais a perdu cinq des six rencontres avec Robinson. Cela ressemble à une querelle unilatérale, mais chaque combat était serré et LaMotta a renversé Sugar Ray à plusieurs reprises.

Malgré leur rivalité à l’intérieur du ring, Robinson était le meilleur homme de LaMotta à son sixième mariage – oui, sixième – et chaque fois qu’on lui demandait qui étaient ses trois adversaires les plus coriaces, il répondait : « Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Robinson et Sugar Ray Robinson. “

.

Le Raging Bull était catégorique, Robinson était son adversaire le plus coriace, s’étant connecté pour la première fois avec l’une de ses mains droites en 1942