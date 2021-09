SugarBox Networks : Comment ce réseau de distribution de contenu hyperlocal permet l’accès à Internet dans les zones reculées et la circulation des trains

Rohit Paranjpe, co-fondateur et PDG, SugarBox Networks

Réseaux SugarBox : Internet est devenu une nécessité, surtout avec la pandémie de coronavirus. Internet n’est pas seulement un moyen d’être connecté avec ses proches et ses connaissances, mais il est maintenant devenu important de pouvoir travailler ainsi qu’étudier, le travail à distance et l’apprentissage à distance devenant la nouvelle tendance. Cependant, alors que les habitants des villes métropolitaines ont eu la vie facile en termes de changement, n’ayant besoin que d’ajuster leurs routines, à mesure que nous nous rapprochons des zones reculées, le problème de l’instabilité d’Internet en lui-même est un énorme obstacle pour les personnes vivant dans ces endroits. Au milieu de cela, Financial Express Online s’est entretenu avec SugarBox Networks, qui travaille avec Hyderabad Metro, Chennai Metro et s’est même associé aux chemins de fer indiens pour fournir la technologie CDN hyperlocale à l’intérieur des autocars pour une connectivité Internet haut débit pendant le voyage.

Dans une interaction avec le PDG et co-fondateur Rohit Paranjpe, nous avons essayé de comprendre comment fonctionne cette technologie et comment SugarBox Networks travaille pour fournir cette connectivité Internet haut débit non seulement dans les trains et les métros, mais aussi dans les zones reculées du pays. afin que les personnes qui n’obtiennent pas un haut débit stable autrement puissent également accéder à Internet. Extraits.

Qu’est-ce que SugarBox Networks ?

Si vous regardez l’Inde aujourd’hui, nous avons 700 millions de personnes en Inde qui sont connectées. Mais si vous voyez vraiment combien d’entre eux ont une connectivité fiable à tout moment, le nombre se situerait probablement entre 250 ou 300 millions. En regardant le monde dans son ensemble, nous pouvons le diviser en trois parties. Il y a la partie connectée, qui en Inde compte environ 300 millions de personnes. Ensuite, il y a ce qu’on appelle une partie sous-connectée, qui est probablement les 400 millions de personnes suivantes en Inde qui ont accès à Internet, mais ce n’est pas fiable ou pas stable à tout moment. Et puis la dernière partie est constituée des personnes qui n’ont toujours pas adopté Internet, soit parce qu’elles n’en ont pas les moyens, soit parce qu’elles vivent dans des endroits où Internet n’a pas du tout atteint. C’est la partie non connectée du monde.

Au niveau du backend, ce qui s’est passé, c’est que le cloud computing a transformé beaucoup de choses. Une grande partie de l’industrie du cloud computing qui s’est développée était ce qu’on appelle un réseau de distribution de contenu. Et là où les réseaux de distribution de contenu ont vraiment joué un rôle clé, c’est l’évolutivité d’Internet. Près de 85 % de toutes les données consommées aujourd’hui sur Internet sont des vidéos, et si vous regardez un fichier, disons, sur Netflix, c’est un fichier qui est consommé par des milliards de personnes dans le monde à plusieurs reprises. Ainsi, les sociétés CDN ont pensé qu’au lieu de stocker ce fichier au même endroit avec tout le monde se rendant sur ce serveur particulier pour y accéder, nous pourrions créer, disons, 1 lakh de serveurs ou un million de serveurs dans le monde et stocker ce fichier sur l’ensemble de ces millions de serveurs. De cette façon, moins d’octets Internet seront utilisés pour que l’utilisateur accède à l’ensemble de données. Et c’est vraiment ainsi qu’Internet fonctionne au niveau du backend aujourd’hui.

SugarBox est donc vraiment parti de l’idée d’amener le serveur vers l’utilisateur, au lieu de dépendre d’un utilisateur pour aller sur le serveur, ou d’amener une partie miniaturisée du cloud jusqu’à l’utilisateur au lieu que l’utilisateur puisse lire le cloud. C’est donc vraiment là que se situe le processus de réflexion pour SugarBox. Nous déployons une petite partie ou une partie miniaturisée du cloud, que nous appelons Hyperlocal Edge à l’intérieur des endroits où les gens sont déjà disponibles.

Comment fonctionne SugarBox Networks et quel est son objectif ?

Si vous regardez pourquoi l’écosystème Internet existe, vous vous rendrez compte que la réponse finale réside dans l’économie. Les zones qui ont un accès fiable à Internet se composent d’un grand nombre de personnes qui peuvent se le permettre. Ainsi, pour un FAI exécutant les services Internet en tant qu’entreprise, il est logique de déployer une infrastructure où les gens peuvent se permettre de payer pour y accéder. Un FAI doit déployer ou investir dans une infrastructure pour une zone d’un kilomètre carré et la seule façon pour le FAI de gagner de l’argent sur ce kilomètre carré est de multiplier le nombre d’utilisateurs ou le nombre d’abonnés dans cette zone particulière avec le revenu moyen par utilisateur. Si vous prenez maintenant cette équation économique et l’appliquez à l’Inde, vous verrez la nature représentative d’Internet. En Inde, des villes comme Bombay, Delhi, Bangalore sont des zones à haute densité et à ARPU élevé. Ainsi, ils seront toujours rentables pour un FAI. Et par conséquent, le FAI continuera à investir davantage d’infrastructures dans ces endroits. Alors que maintenant, si vous essayez d’appliquer la même équation économique à un village, la densité d’utilisateurs à un prix abordable, cela n’a aucun sens pour un FAI de connecter ce village en particulier, c’est pourquoi la connectivité y est vraiment mauvaise.

Et ce que nous avons réalisé, c’est que parce que nous attribuons une partie du cloud ou d’Internet à l’utilisateur, nous avons en fait été en mesure d’exploiter les réseaux locaux. LAN est le routeur Wi-Fi qui est installé au domicile d’un utilisateur ou le câble LAN qui se connecte à un ordinateur portable. Et ce qui est intéressant avec les réseaux locaux, c’est qu’ils ne sont pas autorisés à l’échelle mondiale. Et parce qu’ils n’ont pas de licence, ils ne sont pas limités, ce qui signifie que n’importe qui peut créer ses propres réseaux locaux. Et ils sont beaucoup plus fiables que les réseaux traditionnels et aussi beaucoup moins chers. Au point d’être libre. Ainsi, grâce à la transmission de cette technologie à l’utilisateur et à un réseau local, nous avons pu réduire le coût de fourniture d’un Go de données à un utilisateur.

Une autre chose intéressante que nous avons pu faire est qu’un CDN ou une entreprise de cloud computing ne facture jamais rien à l’utilisateur. Une entreprise de cloud computing travaille essentiellement avec l’économie numérique et travaille avec les applications et les services numériques sur Internet. Nous avons réalisé qu’il s’agit d’un autre type de modèle de revenus intéressant que nous obtenons pour l’écosystème. Et si nous pouvions partager ces revenus avec le FAI, puis avec les sociétés d’infrastructure Internet, nous serions en fait en mesure de créer un modèle dans lequel le déploiement de services Internet même à l’intérieur des villages serait rentable.

Pourriez-vous expliquer un peu plus en détail l’aspect de l’utilisation du cloud pour fournir Internet dans ces domaines ?

Essentiellement, ce que le cloud a fait, c’est qu’il a permis à tout le monde d’accéder à trois choses : le cloud a une sorte de calcul, de sorte que je suis capable de traiter quelque chose, il a une sorte de stockage, je suis capable de stocker beaucoup de données, et puis la troisième chose est qu’il a quelque chose appelé RAM. En ce qui concerne la technologie cloud, nous construisons notre propre technologie. Le brevet technologique dont nous disposons concerne le cloud hyperlocal.

Ce que nous pensions, c’est que si nous pouvions fournir les trois mêmes choses en installant un petit nuage à l’intérieur d’un avion, ces ressources ne seraient pas nécessaires dans cet appareil particulier pour desservir un million de personnes. Pour ne transporter que 100 à 200 personnes dans un avion à un moment donné, seules très peu de puissance de calcul, de stockage et de RAM sont nécessaires. C’est ce que nous faisons avec le cloud.

Désormais, la deuxième partie du cloud devient ce pour quoi les services numériques utilisent le cloud. Ce que nous faisons avec ces services, c’est que nous leur permettons en fait d’optimiser leur utilisation du cloud, afin que nous puissions travailler avec les ressources limitées disponibles sur ce cloud particulier.

Pensez-vous que SugarBox pourrait potentiellement être menacé par Starlink d’Elon Musk, qui vise à transmettre directement Internet aux utilisateurs des zones reculées ?

StarLink est également un FAI. Donc, nous ne sommes pas du tout concurrents. En fait, les FAI sont nos meilleurs amis. Et sans FAI, nous ne pouvons pas fournir notre technologie et nos services Internet aux utilisateurs finaux. Ainsi, la façon dont nous travaillons actuellement avec les FAI et les opérateurs de télécommunications, nous commencerons également à travailler avec les communications par satellite lorsqu’elles arriveront. Regardons StarLink. Aujourd’hui, pour y accéder, le coût de l’appareil pour l’utilisateur est de 500 $. Et après avoir dépensé ces 500 $, l’utilisateur doit payer 100 $ par mois. 100 $, c’est plus que ce que les gens, même dans les métros, dépensent sur Internet, donc les gens dans les régions éloignées ne sont pas très susceptibles de payer pour ce type de service.

Ainsi, SugarBox peut travailler très rapidement et étroitement avec StarLink. Nous mettrons un appareil StarLink, investirons les 500 $ et travaillerons avec StarLink pour payer 100 $ par mois. Grâce à cela, nous serons en mesure d’optimiser la livraison des données dans les villages reculés en utilisant les réseaux locaux et la technologie SugarBox, et serons en fait en mesure de vendre des services Internet à l’utilisateur final. C’est donc généralement la façon dont nous travaillons avec tous les satellites ou les opérateurs de télécommunications, la proposition de valeur reste la même.

