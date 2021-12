Suge Knight Film dans Works

Un film sur le co-fondateur de Death Row Records, Suge Knight, est maintenant en développement après que le producteur Steve Whitney et ses films TSW ont acheté les droits à vie du magnat de la musique. Whitney a engagé Nick Cassavetes (The Notebook, Alpha Dog) et Anthony Thorne (Badge of Honor) pour écrire le scénario, rapporte Deadline. Depuis la fin des années 1990, Knight a des problèmes juridiques presque constants. Il purge actuellement une peine de 28 ans de prison pour un accident mortel avec délit de fuite en 2015.

Knight, 56 ans, est devenu organisateur de concerts après avoir joué pour les Rams de Los Angeles en 1987. Après avoir formé une société de gestion d’artistes et signé des rappeurs de la côte ouest, il a cofondé Death Row Records en 1991 avec The DOC, Dr. Dre et Dick Griffey. . Le label a été crédité d’avoir adopté le gangsta rap grand public avec des artistes comme Dr. Dre, Tupac Shakur et Snoop Dog. Le label a grandi pour inclure plus de 50 artistes, mais il a rapidement décliné après le départ de Dre et Snoop Dog et le meurtre de Tupac.

En 2015, Knight a percuté sa voiture avec le co-fondateur de Heavyweight Records Terry Carty et le cinéaste Cle Sloan. Carter est mort de ses blessures et Sloan a été grièvement blessé. Des images de sécurité montraient Knight courant sur les deux hommes, mais Knight a affirmé qu’il agissait en état de légitime défense. Avant d’être jugé en septembre 2018, Knight n’a plaidé aucune contestation. Il a été condamné à 22 ans de prison pour avoir écrasé les victimes et à six ans parce qu’il s’agissait de sa troisième grève. Knight est incarcéré à l’établissement correctionnel RJ Donovan à San Diego. Il n’est éligible à la libération conditionnelle qu’en juillet 2037.

Bien qu’il soit en prison, Knight a approuvé le projet de Whitney. « J’ai rencontré un gars nommé Mike Klein qui était avec Ruthless. David Kenner était au téléphone avec Michael Harris et ils ont pris rendez-vous avec Jerry Heller et pendant [the] processus de prise de cette réunion, ils essayaient de revendre Dre à Ruthless dans mon dos », a-t-il déclaré dans une déclaration à Deadline. « Mike Klein m’en a parlé et je le respecte pour cela – Nous sommes devenus amis. Alors, quand est venu le temps de faire un vrai film et de dire la vérité à ce sujet, il m’a présenté Steve Whitney. Maintenant, Steve, Mike et moi, et la femme qui me soutient, faisons ce film. Passer au niveau supérieur ! »

Knight a déjà été dépeint à l’écran, mais généralement comme un personnage secondaire. R. Marcos Taylor l’a joué dans Straight Outta Compton et Surviving Compton : Dre, Suge & Michel’le. Sean Ringgold a joué Knight dans le biopic Notorious BIG Notorious. Dominic L. Santana a joué Knight dans le biopic de Tupac All Eyez on Me and Unsolved. Le réalisateur Antoine Fuqua a interviewé Knight pour le documentaire Showtime 2018 American Dream/American Knightmare. Whitney n’a pas annoncé de distribution ou de réalisateur pour son biopic Knight.