Sugey Ábrego lance sa plateforme de photographie VIP – El Sol de México

Huit ans après avoir posé pour un magazine masculin, Sugey Ábrego a lancé en 2021 la plateforme VIP dans laquelle elle assure, « le contenu, la célébrité, c’est moi ». La plateforme a été inaugurée avec 20 images exclusives.

Dans une alliance commerciale avec le Mexicain Alfredo Cedillo, qui l’a menée par la main en 2013 pour poser dans le magazine, aujourd’hui, « avec plus de maturité, d’élégance et de plénitude en tant que femme », Sugey Ábrego ouvre son portfolio.

“Soy una mujer de 43 años que tiene una sexualidad y que además siempre ha generado fantasías en los hombres, y no voy a cambiar mi esencia por nada, ni por nadie”, declaró en la reunión con los periodistas en la que presentó su nuevo projet.

Ce qui précède est venu parce qu’un parti politique qui souhaite la soutenir pour un poste élu par le peuple dans un an et demi, l’a interrogée sur le lancement de sa page www.sugeyabregovip.com, qui a pris un peu plus de six mois à préparer. « Quand ils ont découvert mon portfolio, ils ont dit non. Et j’ai demandé ma liberté et mon respect pour qu’ils ne me limitent pas, je ne peux pas vivre d’idéaux ou de personnes, ou d’organisations qui me limitent dans ma façon d’être », a-t-il réitéré.

Sugey Ábrego a annoncé que l’abonnement à sa page, qui coûtera 15 dollars par mois, « ne concerne pas les services sexuels, mais plutôt une page qui montre la sensualité d’une camarade de jeu de 2013, qui a vendu beaucoup de magazines et créé son créneau pour être favori des fans.

« Dans cette autonomisation des femmes, je décide quoi et comment je me montre, c’est la façon dont elles auront accès à ces photographies et je suis de l’idée qu’il est plus sensuel de porter un tissu sur le corps, parce que ce que je comme c’est de jouer pour être le fantasme des chevaliers et c’est plus amusant. C’est un magazine numérique qui aura une photo différente chaque jour.

« Nous avons commencé avec 20 images inédites sur la plateforme, un fait qui ne peut pas se faire sur Instagram car il y a une loi et nous devons aussi respecter les réglementations des réseaux, c’est pourquoi nous avons créé cet espace sensuel. »

Cette année, elle cherchera à jouer un méchant

Sugey Ábrego après avoir traversé l’émission de télé-réalité de danse sur le programme Hoy, espère qu’en 2022 elle pourra se consolider dans sa carrière d’actrice, « Je veux jouer un méchant, beaucoup de gens me connaissent comme un sex-symbol, mais peu le savaient J’ai dansé, jusqu’à ce que je sois dans l’émission de téléréalité Las estrellas dance en Hoy. Et comment était-il possible que l’opportunité me soit venue après 20 ans de savoir danser !