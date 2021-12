Suggère que Biden ne dirige pas vraiment le pays

Trump a donné une autre interview typiquement insensée à Maria Bartiromo, mais celle-ci a eu un petit tour. Il fait certainement toujours tout ce qu’il peut pour détourner l’attention des problèmes avec Meadows et de la possible publication de ses dossiers «privilégiés» concernant les activités post-électorales. Mais cette fois, il est allé plus à la théorie du complot.

Eh bien, d’abord ils ont parlé d’Hillary parce que pourquoi pas ? Bartiromo a demandé s’il pensait qu’Hillary pourrait se présenter contre lui :

« Je n’ai aucune idée. Je veux dire, j’aimerais ça. Mais, regardez, la femme est tordue comme peut l’être. Elle a triché sur l’élection. Ils ont espionné ma campagne.

OK HOT SHOT : « Ils m’ont espionné… » Qui était en charge du DOJ pendant ces quatre années ? S’ils vous espionnaient, ne les auriez-vous pas attrapés et accusés ? Ou admettez-vous qu’ils n’ont PAS espionné votre campagne, ou – à défaut, vous étiez trop incompétent pour faire quoi que ce soit à ce sujet ?

«Toutes ces choses qui se sont produites et nous les avons attrapées maintenant. Voyons ce qui arrive à Hunter [Biden]. Voyons ce qui leur arrive à tous.

Hé, Ace, Hunter n’est pas président.

BARTIROMO : « Pensez-vous que quelqu’un d’autre le dirige ? »

* Plus tôt dans la semaine, Biden a appelé Harris « président », un lapsus à n’importe qui d’autre.

« Eh bien, je n’ai jamais appelé Mike Pence « président ». Je vais vous dire, je ne peux pas imaginer ce qui se passe.

Tu t’es appelé Roi. Vous avez appelé Pence, « Hé, vous mec! »

« Qui dirige le pays ?

Trump a ensuite raconté une histoire sur la façon dont Biden a changé de ton d’un jour à l’autre.

« Cela signifie vraiment, dans le vrai sens du terme, qu’il ne dirige pas le pays »,

Cela signifie qu’à aucun moment vous n’avez dirigé le pays.

****

