Suicidal Tendencies / Ancien batteur de Slayer Dave Lombardo: “ Je suis tellement amoureux de ce que je fais dans la vie ”

Lors d’une apparition sur le dernier épisode de la “Derniers mots” podcast, ancien TUEUR le batteur Dave Lombardo on lui a demandé comment il parvient à trouver le temps de s’impliquer dans tant de projets différents de nos jours. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est juste votre temps. Je le vois comme huit heures de sommeil, huit heures pour moi-même, huit heures pour le travail. Donc, huit heures de sommeil – je me réveille le matin. J’ai quelques heures – trois heures, quatre heures – pour moi, [and] puis je vais travailler. Et puis le soir, parfois je le casse. Ma femme m’aide avec mon emploi du temps, mes entretiens et des choses comme ça – juste la gestion du temps. Fais-le juste, mec. Si vous avez deux semaines pour terminer un projet, vous vous attachez, vous ne faites rien d’autre et vous le faites. Je pense que c’est l’amour pour ce que je fais, c’est ce que c’est. Parce que si je n’aimais pas ce sur quoi je travaillerais, tu ne pourrais pas me faire faire, ou je traînerais mes pieds. Mais parce que je suis tellement amoureux de ce que je fais dans la vie et que je l’apprécie tellement et que c’est tellement gratifiant et gratifiant, il m’est facile de prendre des projets.

Il a poursuivi: «Je dois terminer un projet maintenant d’ici – j’espère le terminer d’ici le 15, et il semble que je le ferai. Et je ne suis pas censé prendre plus de projets. Et j’en ai pris un autre. Ce ne sont que trois chansons, mais – “D’accord, je vais le faire pour vous.” Je ne sais pas, mec. Je m’amuse juste de ce que je fais et j’aime ça. “

Lombardo, qui partage la plupart de son temps entre pionniers du crossover TENDANCES SUICIDAIRES, icônes d’horreur-punk INCORRECTIONS et supergroupe hardcore CROIX MORT, a été effectivement viré de TUEUR après avoir interrompu la tournée australienne du groupe en février / mars 2013 en raison d’un différend contractuel avec les autres membres du groupe. Il a depuis été remplacé par Paul Bostaph, qui était auparavant TUEURbatteur de 1992 à 2001.

Le musicien de 56 ans, né à La Havane, à Cuba, mais a émigré dans le sud de la Californie avec ses parents quand il était enfant, figure sur la partition de la sortie récente Netflix film d’action-comédie “Thunder Force”. Le film est écrit et réalisé par Ben Falcone (“Le patron”, «Tammy») et étoiles Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Pom Klementieff, Melissa Leo et Tyrel Jackson Williams. La comédie se déroule dans un monde envahi de super-méchants et suit deux amis d’enfance qui se réunissent pour combattre les mécréants qui menacent de détruire Chicago.



