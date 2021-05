Suicidal Tendencies, Pennywise et les membres de Rancid unissent leurs forces dans l’équipage: sortie du single “ One Voice ”

Collectif punk rock L’ÉQUIPAGE a libéré “Une voix”, un hymne punk rock passionnant sur l’unité. L’ÉQUIPAGE met en vedette des punk rockers légendaires Fletcher Dragge et Byron McMackin de PENNYWISE, Mike Muir de TENDANCES SUICIDAIRES, et Tim Armstrong et Matt Freeman de RANCE.

“Une voix” est disponible sur toutes les plateformes de streaming via Dossiers d’épitaphe. Restez libre des enregistrements sortira la piste sur un vinyle de sept pouces pour en profiter Musack, dont la mission est de donner une voix aux enfants et aux adolescents à travers la musique en fournissant des instruments de musique et un soutien aux enseignants. Le vinyle comportera L’ÉQUIPAGEde “Once Voice” sur la face A, tandis que la face B présentera une chanson originale de certains jeunes rockers de Musack; RIPPY ET LES SILLYETTES. RIPPY ET LES SILLYETTES sont deux jeunes filles de la réserve Navajo qui ont écrit “Un sur un million” à propos de leur ami qui a été assassiné.

“Collaborer avec Tim Armstrong, Mike Muir et Matt Freeman a été une expérience formidable », explique Dragge. “Évidemment, Byron Mcmackin et je retourne en arrière.

“Byron et j’ai eu une démo de ‘Une voix’ traînant pendant quelques années, et j’ai pensé que ce serait cool d’amener quelques vieux amis à bord pour y insuffler une nouvelle vie. Regarder ces gars définir leur propre style de marque sur cette chanson était tout simplement incroyable! Je pense qu’il est prudent de mettre en sécurité, nous sommes tous ravis du produit final, et le fait de pouvoir faire un don à Musack se sent assez génial aussi. Trouvez-le, montez-le et profitez-en! “

La pochette de la piste présente des illustrations originales de Armstrong et le pressage sera limité à 500 exemplaires vendus en cinq coloris uniques. Les précommandes sont disponibles à cet endroit.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).