Suicide lié à des pertes cryptographiques de 180000 $

Source: iStock / D-Keine

Un homme sud-coréen d’une vingtaine d’années s’est suicidé et la police affirme qu’un investissement cryptographique qui a mal tourné l’a probablement conduit à se suicider.

La police de Gangneung, dans la province de Gangwon, a déclaré que l’homme avait été retrouvé mort dans la région dans l’après-midi du 24 avril. Aucune note de suicide n’a été découverte, mais des responsables ont déclaré aux médias que l’investissement dans les crypto-monnaies aurait conduit l’homme à se suicider. bien que son enquête soit toujours en cours.

Selon Hanguk Kyungjae et Money S, l’homme avait dit à ses parents qu’il avait été “mentalement bouleversé” par un “échec” d’investissement impliquant au moins un actif cryptographique sans nom.

La police affirme que l’homme a subi des pertes de plus de 180000 dollars sur un investissement cryptographique.

Un grand nombre de jetons ont été retirés de la liste des plus grandes plates-formes de négociation de Corée du Sud ces derniers mois, alors que les échanges cryptographiques commencent à montrer des preuves d ‘«autorégulation», avec l’imposition de limites de dépôt.

“Les commerçants coréens semblent être actifs à toute heure de la journée, ce qui indique que le trading peut être une activité absorbante pour beaucoup d’entre eux”, selon un récent rapport.

Pourtant, pour beaucoup, la nouvelle sera un rappel indésirable du début de l’hiver de la crypto-monnaie en 2018, lorsque la chute des prix de la crypto et le déclin du mouvement d’offre initiale de pièces (ICO) ont envoyé les investisseurs sud-coréens vers un funk, avec une série de rapports. suicides liés à la cryptographie. La plupart des cas signalés en 2018, ce qui est inquiétant, concernaient également des jeunes hommes d’une vingtaine d’années.

La population dite «2030» (les Sud-Coréens dans la vingtaine et la trentaine) a adopté les crypto-monnaies comme jamais auparavant dans le récent marché haussier, et la majorité des investisseurs seraient des hommes.

C’est le groupe qui a été le plus indigné par les récents entretiens du gouvernement et du régulateur sur la poursuite de la réglementation de l’industrie de la cryptographie, beaucoup se plaignant sur les forums en ligne que les crypto-monnaies sont devenues leur seule option pour gagner de l’argent. Beaucoup affirment qu’avec la stagnation du marché boursier, la flambée des prix de l’immobilier et le chômage des jeunes en hausse, les crypto-monnaies représentent leur seule issue.

Pendant ce temps, le gouvernement et les régulateurs semblent s’être mis dans le pétrin avec leur propre approche de la réglementation du secteur.

La police a conseillé aux personnes confrontées à un stress lié aux investissements d’appeler une ligne d’assistance spécialisée.

