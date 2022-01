Suicide Silence et Carnifex annoncent la tournée ‘Chaos & Carnage’ 2022

le « Chaos & Carnage » La tournée a annoncé son retour sur la route en 2022 après deux précédentes tournées réussies en 2018 et 2019. Co-titrée par les titans du deathcore SILENCE SUICIDE et CARNIFEX, la tournée présentera également une sélection des meilleurs groupes du monde du metal moderne avec RIVE LORNA, SUR UN CORPS EN BRLANT, FABRICANT D’ANGES et LOIN complétant la gamme. Les billets pour le « Chaos & Carnage » La tournée sera mise en vente générale le vendredi 14 janvier à 10 h, heure locale, sur ChaosAndCarnage.com.

Produit par des visionnaires de l’industrie Jason Malhoyt de Gestion impériale des artistes et JJ Cassière d’agence de réservation renommée 33 et ouest, la « Chaos & Carnage » La tournée en est maintenant à sa troisième année et s’est rapidement forgée la réputation de présenter les meilleurs grands noms du monde du métal extrême, tout en soutenant de nouveaux talents incroyables en leur fournissant une plate-forme pour jouer devant des foules plus larges. . Les années précédentes ont présenté des personnalités comme WHITECHAPEL, UN FÉTUS MOURANT, RÉVOCATION, DÉPIT, VENTS DE Peste et plus encore, la plupart des émissions se vendant à l’avance.

SILENCE SUICIDE guitariste et membre fondateur Chris Garza déclare : « Pendant plus de deux décennies, il a été profondément humiliant de voir jusqu’où le genre est arrivé. « Chaos & Carnage » vous apporte le meilleur du meilleur de plusieurs générations. C’est un honneur d’être encore ici, de partager la scène avec CARNIFEX et le reste de ces groupes incroyables. Enthousiasmé. »

CARNIFEX leader Scott Lewis dit : « Co-tête d’affiche « Chaos & Carnage » avec SILENCE SUICIDE et rejoint par certains des groupes les plus brutaux du moment est vraiment excitant pour nous. Nous avons un énorme set de prévu et nous avons hâte de perdre la tête avec vous lors de ces concerts. »

le « Chaos & Carnage » la tournée débutera le vendredi 6 mai à Sacramento, en Californie, l’État d’origine des deux SILENCE SUICIDE et CARNIFEX, et frappera 21 autres villes à travers les États-Unis avant de se terminer en Californie pour deux derniers spectacles à Anaheim, en Californie, et enfin une soirée inoubliable à Los Angeles, en Californie, le 4 juin.

Les billets seront disponibles à la vente générale le vendredi 14 janvier à partir de 10 heures locales, avec des surclassements de forfaits VIP disponibles le vendredi 21 janvier à 10 heures locales sur ChaosAndCarnage.com.

« Chaos & Carnage » dates de la tournée 2022 :

06 mai – Sacramento, CA @ Ace of Spades



07 mai – Portland, OR @ Salle de bal Bossanova



08 mai – Seattle, WA @ El Corazon



10 mai – Grand Junction, CO @ Théâtre Mesa



11 mai – Denver, CO @ Oriental Theatre



13 mai – Minneapolis, MN @ Cabooze



14 mai – Chicago, IL @ WC Social Club



15 mai – Pontiac, MI @ Crofoot



17 mai – Columbus, OH @ King of Clubs



18 mai – Pittsburgh, Pennsylvanie @ Jergels



19 mai – Boston, MA @ Big Night Live



20 mai – New York, NY @ Gramercy Theatre



21 mai – Reading, PA @ Reverb



22 mai – Baltimore, MD @ Soundstage



24 mai – Atlanta, GA @ The Masquerade



25 mai – Tampa, Floride @ Orpheum



27 mai – Arlington, TX @ Choctaw Stadium*



28 mai – Houston, Texas @ Warehouse Live



29 mai – San Antonio, Texas @ Paper Tiger



31 mai – Albuquerque, Nouveau-Mexique @ Théâtre El Rey



01 juin – Mesa, AZ @ Nile Theatre



02 juin – Las Vegas, NV @ 24 Oxford



03 juin – Anaheim, Californie @ House of Blues



04 juin – Los Angeles, CA @ Regent Theatre

* Et alors Festival

