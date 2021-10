Suicide Squad: Bande-annonce officielle de l’histoire de Kill The Justice League

La toute nouvelle bande-annonce met en lumière les origines de la tristement célèbre Task Force X d’Amanda Waller (alias Suicide Squad) alors que Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark se lancent à contrecœur dans leur mission pour éliminer les plus grands super héros DC du monde, La Ligue des Justiciers. Voyagez à travers une vaste métropole à monde ouvert. Suicide Squad: Kill the Justice League met quatre super-vilains DC sur une trajectoire de collision avec une force extraterrestre envahissante et des super-héros DC qui se concentrent désormais sur la destruction de la ville qu’ils avaient autrefois juré de protéger.

Suicide Squad: Kill the Justice League sera disponible dans le monde entier en 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.