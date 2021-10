Suicide Squad : la bande-annonce de Kill the Justice League est sortie de DC FanDome

Warner Bros. Games et DC ont publié aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Rocksteady’s Suicide Squad : Tuez la Ligue des Justiciers.

Présentée aujourd’hui lors de DC FanDome, la toute nouvelle bande-annonce met en lumière les origines de la Task Force X d’Amanda Waller, également connue sous le nom de Suicide Squad.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Suicide Squad: Kill The Justice League a été annoncé pour PC, PS5 et Xbox Series X au DC FanDome 2020 et devrait sortir l’année prochaine.

Le jeu de tir à la troisième personne d’action-aventure peut être joué en solo ou avec jusqu’à quatre joueurs en coopération en ligne. Si vous jouez en solo, vous pouvez basculer entre les personnages à volonté comme en multijoueur.

Chaque membre de l’équipe aura des ensembles de mouvements uniques avec des capacités de traversée ainsi qu’une variété d’armes à personnaliser et de compétences à maîtriser.

L’histoire du jeu suit Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark qui doivent assumer une « mission impossible pour sauver la Terre » et tuer les super héros DC du monde.

Mettant en vedette un récit original se déroulant dans une métropole en monde ouvert, le jeu met les quatre super-vilains DC sur un « parcours de collision » avec des envahisseurs extraterrestres et des super-héros DC qui sont désormais déterminés à détruire la ville qu’ils ont autrefois juré de protéger.

Pendant tout ce temps, l’équipe doit être consciente des explosifs mortels implantés dans leur tête qui pourraient exploser au premier signe de défi.