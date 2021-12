Suicide Squad : la bande-annonce « Flash and Burn » de Kill the Justice League révèle le premier gameplay officiel

Warner Bros. Interactive a lancé la première bande-annonce de gameplay officielle du prochain jeu Suicide Squad: Kill the Justice League lors des The Game Awards de la semaine dernière. Outre le premier aperçu du gameplay réel, la nouvelle bande-annonce « Flash and Burn » présente un aperçu de The Flash dans le jeu, ainsi que les différentes capacités des membres de la Task Force X.

Dans la nouvelle bande-annonce, les différents membres de la Task Force X sont opposés à The Flash (Barry Allen). De plus, la description officielle du jeu confirme Metropolis comme cadre. Comme indiqué, la superstar de la WWE Samoa Joe exprime King Shark dans le jeu.

Développé par Rocksteady Studios, les créateurs de la célèbre série Batman : Arkham, Suicide Squad : Kill the Justice League sortira l’année prochaine sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC Windows.