Doudrop – ou comme on l’appelle plus affectueusement, Piper Niven, a fait son chemin vers la liste principale de la WWE cette année et elle est un autre exemple du foyer de talents en Écosse.

Niven, qui est également originaire d’Ayr comme Drew McIntyre, a fait ses débuts à RAW en tant qu’allié d’Eva Marie, Doudrop.

Doudrop s’est bien installé sur la liste principale

Le nom est resté et le joueur de 30 ans a impressionné. Elle a même participé au titre RAW Women’s aux côtés de Bianca Belair et Becky Lynch lors de la récente tournée au Royaume-Uni.

talkSPORT a eu le plaisir de parler à l’ancien talent de NXT UK lors de ladite tournée au Royaume-Uni et nous voulions connaître sa réaction en entendant le nom – Doudrop.

« Ils ont dit que tu allais t’appeler Doudrop et j’ai dit… ‘Quoi ? S’il vous plaît, expliquez’ [laughs] », a commencé Niven.

« Ils ont dit que ça allait être un surnom qu’Eva [Marie] vous donne bla, bla, bla. J’ai dit ‘D’accord, d’accord. Suis-je censé détester ça ? Et ils étaient comme ‘Ummmm, ouais, nous le pensons.’ J’ai dit ‘OK, donc ce ne sera pas difficile d’agir.’ [laughs].

Eva Marie était la passerelle de Doudrop vers la liste principale

« Mais j’aime juste être fier de prendre tout ce qu’on me donne et de le faire fonctionner et oui, je pense que je l’ai fait fonctionner. »

Eva Marie a depuis été libérée par la WWE moins d’un an après son retour. Donc, avec sa libération, le surnom aurait sûrement disparu aussi, non?

« Eh bien, je pensais que c’était ça [I was going to get my name back]. Mais c’est la chose – je pensais [laughs]. Beaucoup de gens pensaient que ça allait dans un sens, mais ensuite ça va dans un autre et c’est comme OK, c’est ce que c’est.

Doudrop remercie Marie pour l’avoir aidée à s’intégrer dans la liste principale de la WWE et malgré sa longue carrière en tant que talon, Niven dit qu’elle est la personne la plus gentille que vous puissiez rencontrer.

« Eva me détestera pour avoir ruiné son image, mais c’est la personne la plus gentille au monde. Je ne peux même pas vous dire à quel point elle est gentille et gentille. Elle m’a tellement aidé

Il s’avère qu’Eva Marie est gentille après tout, selon Doudrop

«Elle s’est occupée de moi et m’a toujours surveillé, m’a aidé à me présenter aux gens et m’a défendu quand c’était nécessaire. Je l’aime tellement. Je suis tellement content d’avoir fait sa connaissance et j’aimerais que le monde la connaisse comme moi.

« Mais je ne veux pas gâcher l’allusion – c’est un si bon talon ! Quand vous la rencontrez, vous vous demandez comment quelqu’un peut ne pas vous aimer. C’est impossible. Ensuite, vous la voyez lors d’un événement en direct, ouvrez Twitter et c’est comme ah, c’est un génie.

Un autre ami avec qui Doudrop a une longue histoire, et une récente dans NXT UK, est Kay Lee Ray.

Le compatriote écossais est maintenant aux États-Unis NXT et semble susceptible de se battre pour le titre NXT dans un avenir pas trop lointain. Ils ont toujours été de grands rivaux, mais encore de plus grands amis hors écran.

Piper Niven et Kay Lee Ray sont des amis proches dans la vraie vie

Ray a récemment publié sur les réseaux sociaux un hommage à son amie et Doudrop dit que cela fait du bien de célébrer leur amitié en public maintenant qu’ils ne sont plus ennemis.

Mais, pourrions-nous voir une équipe de tag courir à un moment donné ?

« Maintenant, nous avons enfin le droit d’être amis ! [laughs]. Nous vivons juste en bas de la rue l’un de l’autre, nos chiens sont les meilleurs amis ensemble.

« J’adorerais faire partie d’une équipe avec Kay Lee Ray, mais nous sommes tellement bons les uns contre les autres. »

