Suis-je un zillennial? Utilisez notre liste de contrôle zillennial pour découvrir ⋆ .

Si vous vous êtes déjà senti pris au piège entre le grincement des dents de la génération Y et la fraîcheur de la génération Z, il y a de fortes chances que vous soyez un zillennial.

Les Zillennials sont un groupe de personnes nées entre le milieu et la fin des années 90 qui comprennent les références culturelles des milléniaux et de la génération-Z. Cependant, il y a aussi des expériences et des références qu’ils n’obtiennent tout simplement pas parce qu’ils sont trop jeunes ou trop vieux.

Ils ne correspondent vraiment à aucune des deux générations et peuvent donc se sentir exclus parce qu’ils ont tellement d’intérêts spécifiques. Ils détestent le mot «doggo» mais mangeront avec plaisir des toasts à l’avocat. Ils se moquent de Friends mais ne peuvent pas non plus imaginer porter une séparation latérale.

Ils regardent les combats entre la génération Z et la génération Y et se rendent vite compte de la chance qu’ils ont de faire partie de cette micro génération. Pour être un vrai zillennial, il y a un ensemble de choses auxquelles ils doivent se rapporter, une liste de contrôle zillennial si vous voulez. Il y a des émissions de télévision, de la musique, de la mode et des comportements en ligne que seuls les zillennials comprendront vraiment.

Si vous pensez vraiment que vous êtes un zillennial, je suis désolé, mais vous devez vous rapporter au moins à 59/65 de ces éléments suivants sur la liste de contrôle zillennial:

1. Vos premières leçons de TIC impliquaient l’apprentissage de Microsoft Word et le dessin sur Paint

2. Vous avez un iPod Nano mais savez aussi graver un CD mixte

3. Vous avez grandi en regardant les émissions Disney Channel de premier plan – Hannah Montana, Suite Life of Zack and Cody et Wizards of Waverly Place

4. Vous saviez qui étaient Lizzie McGuire et Raven, mais vous venez de manquer les spectacles à leur apogée

5. iCarly est devenu une chose au moment même où vous êtes entré à l’école secondaire, alors vous avez fait semblant de ne pas l’avoir regardé

6. Mais avant cela, vous étiez obsédé par H2O et Zoey 101

7. Tracy Beaker était l’icône de votre enfance

8. Et vous étiez désespéré d’aller sur Raven

9. Vous aviez définitivement une Nintendo DS sur laquelle vous jouiez à Nintendogs et à Animal Crossing tout le temps

10. Et la Wii est sortie quand vous aviez environ neuf ans, ce qui signifie que vous avez passé beaucoup de temps sur Mario et Sonic aux Jeux Olympiques

11. La même chose avec Just Dance

12. Lorsque vous faisiez de longs voyages ou des vacances, vous regardiez des films sur des lecteurs DVD portables, les iPad n’étaient pas une chose

13. Les meilleurs jouets Happy Meal de McDonalds étaient les chiens aux têtes massives.

14. Vous avez passé beaucoup de temps au Club Penguin et au Habbo Hotel

15. Vous avez probablement votre premier téléphone à la fin de l’école primaire

16. Et puis a progressé vers un Blackberry au milieu de l’école secondaire

17. Instagram devenait peu à peu une chose au moment où vous avez atteint la 10e année

18. Vos amis et vous étiez un grand fan d’un filtre Valencia

19. Vous avez passé votre temps après l’école à essayer de discuter avec quelqu’un sur MSN

20. Vous savez ce qu’est Bebo

21. Mais je n’ai aucune idée de MySpace

22. Lors de vos sorties shopping du week-end, vous iriez chez Topshop, New Look et American Apparel si vous étiez boujie

23. Maintenant, vous magasinez sur Depop, ASOS et Motel Rocks

24. Snapchat était tout au cours de la sixième forme

25. Mais maintenant, vous n’avez littéralement pas l’application sur votre téléphone et donnez des regards confus à la génération Z quand elle dit que c’est sa principale méthode de communication

26. Zoella était comme votre Dieu

27. Mais maintenant Molly-Mae est votre aller à gal pour l’inspiration

28. Vous savez comment utiliser Tumblr

29. Votre mur était couvert d’affiches de Robert Pattinson, Taylor Lautner et Justin Bieber

30. Vous vous souvenez en fait d’avoir découvert Justin Bieber pour la première fois et pensiez qu’il vous épouserait

31. Vous et vos amis auriez des arguments appropriés sur #teamedward et #teamjacob

32. She’s The Man, Wild Child, St Trinian’s, Angus Thongs et Perfect Snogging étaient les meilleurs films et le sont toujours

33.Vous avez perfectionné le Hoedown Throwdown du film Hannah Montana

34. Vous avez eu la chance de faire l’expérience de BlockBuster avant qu’il ne s’éteigne

35. Vous avez eu chaque maintenant! album en cours

36. Et defo a utilisé Limewire pour télécharger des chansons

37. Vous savez malheureusement qui est cette personne

38. Vous êtes assez vieux pour avoir écouté l’album de Taylor Swift Fearless la première fois avant qu’elle ne le réédite

39. Vous avez été le premier de votre école à avoir Heelys et vous avez vraiment pensé que vous étiez la personne la plus cool à exister.

40. Vous avez brillé dans les étoiles sombres au plafond de votre chambre, puis vous êtes passé à des guirlandes lumineuses lorsque vous avez atteint l’université

41. Vous aviez définitivement une forme de vêtement moustache

42. Les livres de John Green vous ont vraiment parlé

43. Vous étiez là pour le Made in Chelsea original, personne ne le fait mieux que Spencer et Caggie

44. Vous portiez du vernis à ongles craquelé de Barry M et du fond de teint lèvres

45. Mais vous n’êtes jamais allé jusqu’à faire de l’ombre à paupières bleue

46. ​​Vous ne comprenez jamais comment Gen-Z a simplement sauté la mauvaise phase de maquillage et les maudit silencieusement pour avoir des YouTubers pour apprendre à faire des contours à partir de

47. Vous êtes un grand fan de Glossier maintenant

48. Vous vous sentez repoussé si vous entendez le mot «doggo»

49. Il en va de même pour «devenir adulte»

50. Vous savez comment utiliser TikTok

51. Mais sentez-vous incroyablement vieux en regardant Addison Rae

52. Vous aimez les jeans skinny

53. Mais j’aime aussi une fusée éclairante lors d’une soirée

54. Vous ne porteriez jamais vos cheveux dans une séparation latérale

55. Vous avez vraiment envisagé de lancer un podcast

56. Vous trouvez toute l’obsession de Harry Potter déconcertante, je me fiche de la maison dans laquelle je suis

57. De même, l’amour de Disney est trop pour vous, passez le seau au sérieux

58. Vous vous détestez de rire des amis parce que vous savez à quel point c’est discutable

59. Quelques-uns de vos amis ont eu des bébés et pourtant, la semaine dernière, vous avez tué une autre plante d’intérieur

60. Cependant, vous avez aussi un emploi alors que certains de vos camarades le vivent encore pendant les années sabbatiques

61. Vous avez essayé le véganisme

62. Vous avez envisagé d’obtenir une finsta

63. Vous êtes prêt à participer à des manifestations et à partager activement les recours politiques sur votre histoire insta

64. Vous savez ce que signifie le mot «simp»

65. Vous aimez le pain grillé à l’avocat mais pas assez pour le publier sur votre Instagram

