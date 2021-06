Suite à diverses controverses, Armie Hammer s’est lancée dans un programme de traitement

L’une des ex-petites amies d’Armie Hammer, Courtney Vucekovich, a confirmé ses affirmations en partageant sa propre expérience avec l’acteur, qui lui a apparemment dit qu’il voulait lui casser une côte, “faire un barbecue et le manger”. Une autre des flammes passées de Hammer, le mannequin Paige Lorenze, a déclaré que l’acteur de Call Me By Your Name avait gravé un “A” dans sa peau avec un couteau et qu’il était très sérieux à l’idée de demander à un médecin de lui retirer les côtes inférieures pour sa consommation.