Suite à ‘Incredible Traction’ Coinbase rend son portefeuille disponible en tant qu’extension de navigateur autonome

AnTy9 novembre 2021

Premier échange de crypto-monnaie aux États-Unis, Coinbase met désormais son portefeuille à disposition en tant qu’extension de navigateur autonome.

Dans une annonce cette semaine, Sid Coelho-Prabhu, chef de produit du groupe chez Coinbase, a déclaré que depuis la première introduction d’une extension de navigateur téléchargeable de Coinbase Wallet en mai, ils ont « vu une traction incroyable ».

Le portefeuille, a déclaré la société, facilite la connexion sécurisée aux applications décentralisées (dapps) et à la finance décentralisée (DeFi) à partir d’un plus grand nombre d’appareils.

Contrairement à la version précédente, la nouvelle version permet aux utilisateurs d’accéder directement à tous les services mis à disposition par Coinbase. La nouvelle version n’exige pas non plus que l’utilisateur ait installé l’application mobile Wallet.

Désormais, en apportant des fonctionnalités autonomes complètes à l’extension Coinbase Wallet, les utilisateurs peuvent accéder à la cryptographie, parcourir les applications, échanger sur les DEX, gagner des intérêts et collecter des NFT en quelques clics, a déclaré Coinbase.

La société a déclaré qu’elle continuerait à travailler « pour permettre à tout le monde d’utiliser les dapps et le web3 en créant le portefeuille d’auto-conservation le plus facile à utiliser et le plus accessible de l’écosystème ».

🎉 J’ose dire que nous avons peut-être construit la meilleure expérience d’utilisation des dapps sur les navigateurs de bureau, et bien plus encore à venir Essayez la nouvelle extension Chrome @CoinbaseWallet et dites-nous ce que vous en pensez https://t.co/Jij7ftTNeA – Sid Coelho-Prabhu (@sid_coelho) 8 novembre 2021

Les actions de la société cotée en bourse ont gagné plus de 40% en octobre, progressant en tandem avec Bitcoin, Ether et le reste du marché de la cryptographie propulsé par l’approbation du premier Bitcoin Futures ETF le mois dernier.

Les cours des actions COIN ont déjà augmenté de 36% au cours des 30 derniers jours, se négociant à 348,34 $ au moment de la rédaction.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.