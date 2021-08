Suite à la controverse sur HBO Max, Warner Bros. conclut un accord majeur avec AMC pour ses films 2022

Fin 2020, Warner Bros. a fait l’annonce bouleversante que tous leurs films sortiraient simultanément dans les salles et sur leur nouveau service de streaming, HBO Max. Les résultats ont été un peu mitigés depuis – avec des cinéastes comme Denis Villeneuve et Christopher Nolan ne cachant pas leur point de vue en mouvement, et une controverse en cours concernant les services numériques qui volent le public des cinémas. Le plan de distribution devrait se poursuivre jusqu’à la fin décembre, une période qui inclut la sortie du sans titre Matrix 4 – mais grâce à un nouvel accord conclu entre le studio et AMC Theatres, nous savons qu’il ne s’étendra pas jusqu’en 2022. .

Le Hollywood Reporter a des nouvelles d’un nouvel accord conclu entre Warner Bros. et AMC Theaters qui verra toutes les sorties du premier l’année prochaine bénéficier d’une fenêtre exclusive de 45 jours sur grand écran. Le studio n’a jamais eu l’intention de poursuivre ses sorties jour et date dans les cinémas et sur HBO Max après 2021, mais c’est le premier geste que nous les avons vus faire pour indiquer que les choses vont changer après la fin décembre.

Plus à venir…