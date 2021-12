Rawat était le responsable du Congrès du Pendjab et a été chargé de résoudre les troubles internes entourant le capitaine Amarinder Singh, qui était alors CM du Pendjab et a dû démissionner plus tard.

Un jour après avoir rencontré Rahul Gandhi, l’ancien ministre en chef de l’Uttarakhand et haut responsable du Congrès Harish Rawat a dénoncé aujourd’hui le capitaine Amarinder Singh et le député de Lok Sabha Manish Tewari à propos de la remarque du duo le visant. Rahul Gandhi a tenu hier des pourparlers mouvementés pour parvenir à une trêve entre Harish Rawat et l’autre faction dirigée par Devendra Yadav.

Réagissant aux commentaires de Singh et Tewari, Rawat a déclaré qu’ils suivaient la voix de leurs maîtres. Il faisait référence à la direction du BJP. « J’accepte ses meilleurs vœux (Amarinder Singh). Je pense que quelque part, il a toujours le sentiment que quitter le Congrès était une erreur. Et Manish Tewari ne fait que suivre la voix de son maître (Amarinder), tout comme Amarinder Singh suit la voix de son maître », a déclaré Rawat.

On peut se rappeler que Rawat avait déclaré une rébellion virtuelle, disant que la direction l’avait abandonné et qu’il sentait qu’il en avait assez. Peu de temps après ses tweets, le haut commandement du parti avait convoqué une réunion des hauts dirigeants à Delhi.

Réagissant au tweet « lié à la main » de Rawat, le capitaine Amarinder Singh avait déclaré : « Vous récoltez ce que vous semez ! Tout le meilleur pour vos projets futurs (s’il y en a) Harish Rawat ji. » Rawat était le responsable du Congrès du Pendjab et a été chargé de résoudre les troubles internes entourant le capitaine Amarinder Singh, qui était alors CM du Pendjab et a dû démissionner plus tard.

D’un autre côté, Tewari avait fait une fouille voilée à Rawat en disant que des gens comme lui agiraient comme un dernier clou dans le cercueil du Congrès. « D’abord l’Assam, puis le Pendjab. Maintenant Uttrakhand…..Bhog Poora Salut Paun Gaye, Kasar Na Rahe Jawe Koi », a déclaré Tewari.

Singh et Tewari sont considérés comme proches l’un de l’autre.

Rawat avait déclaré hier qu’il dirigerait la campagne électorale du parti dans l’Uttarakhand. Le parti du Congrès a toutefois clairement indiqué que son principal candidat ministériel ne serait choisi qu’après le résultat des élections. S’adressant aux médias après la réunion, Rawat a déclaré que le président du Congrès avait le droit spécial de choisir le chef du Parti de l’Assemblée législative du Congrès après avoir parlé aux législateurs élus. L’Uttarakhand se rend aux urnes au début de l’année prochaine et le Congrès tente de reprendre le pouvoir dans l’État des collines.

