Suite à l’arrivée d’EIP-1559, le réseau Ethereum a brûlé plus de 600 millions de dollars de fonds ETH

in

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

On estime que la combustion d’Ethereum dans le réseau passe à une moyenne de 6 012 ETH par jour, ce qui entraîne parfois une destruction d’Ether par bloc supérieure à celle générée.

***

Près d’un mois après l’arrivée d’EIP-1559 sur le réseau Ethereum, de nouveaux calculs révèlent que plus de 600 millions de dollars de fonds ETH ont été brûlés à ce jour.

EIP-1559 a brûlé plus de 600 millions de dollars en ETH

C’est ce que révèlent les données publiées par le portail Watchtheburn.com, qui indiquent qu’au moment de la publication, quelque 162 324 ETH ont été brûlés, ce qui, au taux de change actuel, se négocie à un peu plus de 605 millions de dollars.

Étant donné que la mise à jour dans laquelle l’EIP-1559 est arrivé a eu lieu le 5 août, en divisant la quantité d’ETH brûlée ci-dessus par les 27 jours déjà écoulés, aboutit à une combustion quotidienne moyenne de 6 012 ETH, estimée à environ 22,4 millions de dollars US à le taux de change actuel.

Ethereum et propriétés déflationnistes

Malgré le fait qu’Ethereum ait longtemps été répertorié comme l’une des principales crypto-monnaies avec le plus grand volume de capitalisation boursière, le fait que son émission soit infinie a soulevé certains doutes sur la viabilité du projet à l’avenir et son prix sur les marchés principaux. marchés.

Or, la proposition EIP-1559 envisageait justement de remédier à ce problème en dotant la crypto-monnaie de propriétés déflationnistes, ceci en brûlant une bonne partie des commissions initialement destinées à la communauté minière. Bien que la mesure ait suscité à l’époque un fort rejet de la part de ceux qui soutiennent le fonctionnement du réseau Ethereum, un consensus s’est finalement dégagé en pensant notamment à l’avenir et à la viabilité à long terme du projet, notamment compte tenu de l’augmentation du coût de les transactions et les problèmes d’évolutivité.

La combustion d’une bonne partie des commissions destinées à la communauté minière a entraîné un changement de paradigme important dans le fonctionnement d’Ethereum, d’autant plus que dans de nombreuses transactions, plus d’ETH est brûlé qu’il n’en produit. Ce qui précède génère une dynamique déflationniste qui est loin du fonctionnement précédent du réseau, entraînant une augmentation de la valeur de la monnaie numérique de manière beaucoup plus organique au milieu de l’augmentation constatée de la demande.

Prix ​​ETH et attentes concernant Ethereum 2.0

Alors que la combustion de l’ETH semble se dérouler comme prévu, le prix de la monnaie numérique a affiché une hausse assez forte aujourd’hui et est revenu aux niveaux observés pour la dernière fois en mai de cette année.

Au moment de la publication, chaque unité d’ETH se négocie à environ 3 730 USD, capitalisant sur une augmentation de 10% au cours des dernières 24 heures. Dans le cadre de cette hausse, les analystes et passionnés se montrent particulièrement optimistes quant à l’avenir de la monnaie numérique, prévoyant qu’elle pourrait à nouveau dépasser les plus hauts historiques capitalisés il y a quelques mois alors qu’elle dépassait les 4 360 USD.

Lecture recommandée

Source : News.bitcoin.com, watchtheburn.com

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash