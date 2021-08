Suite au piratage massif de T-Mobile, les abonnés bénéficient d’une année gratuite d’Apple TV Plus

T-Mobile a annoncé lundi un nouvel avantage pour nombre de ses abonnés. Les clients éligibles peuvent obtenir 12 mois d’Apple TV Plus gratuit sur T-Mobile. L’offre commence le 25 août et couvre une variété de plans de T-Mobile et Sprint. Vous pouvez profiter de l’offre même si vous êtes déjà abonné à Apple TV Plus, et vous pouvez la combiner avec d’autres essais. Sony a récemment annoncé son propre accord Apple TV Plus qui offre aux propriétaires de PS5 six mois d’accès gratuit. Apple TV Plus ne dispose que d’un nombre limité d’émissions originales, mais propose tout de même quelques titres passionnants. Actuellement dans la saison 2, Ted Lasso est l’une des meilleures émissions que vous ne trouverez que sur Apple TV Plus.

Outre Ted Lasso, le service de streaming d’Apple héberge également quelques autres séries qui devraient figurer sur votre radar. The Morning Show, Defending Jacob, See et For All Mankind sont tous des exemples bien évalués. La première saison de Foundation sera également diffusée prochainement.

Au prix de seulement 4,99 $ par mois, Apple TV Plus propose un tas de séries et de films originaux qui pourraient vous intéresser. Mais vous pouvez toujours l’annuler une fois que vous avez terminé avec l’une des émissions que vous souhaitez voir. L’offre de T-Mobile vous donne accès à un an d’Apple TV Plus, ce qui représente 60 $ d’économies.

Comment obtenir Apple TV Plus sur T-Mobile

Les clients Magenta, Magenta Max et les petits clients T-Mobile for Business peuvent se connecter à l’application T-Mobile ou se rendre sur my.t-mobile.com pour profiter de l’offre. Ou vous pouvez suivre les étapes de Sprint ci-dessous pour le même résultat. L’accord s’applique également aux abonnés Magenta 55+, Magenta Military, Magenta First Responders.

Si vous utilisez Sprint Unlimited Plus ou Premium, vous devez vous rendre sur promotions.t-mobile.com et saisir le code promo 2021APPLETVP1.

Tous les clients nouveaux et existants peuvent profiter de l’offre gratuite Apple TV Plus, avec des activations à partir du 25 août. Vous devrez vous assurer que vous disposez d’un identifiant Apple valide pour accéder à Apple TV Plus. Pour ajouter 12 mois de streaming gratuit à votre forfait Apple TV Plus actuel, vous devrez utiliser le même identifiant Apple lorsque vous utiliserez la promotion. Plus d’informations sont disponibles sur ce lien.

Autres offres T-Mobile

Par ailleurs, T-Mobile a lancé une offre de rentrée qui offre un iPhone 12 gratuit aux nouveaux clients qui portent leur numéro et activent un forfait Magenta Max. L’abonnement à ce plan Magenta Max vous apporterait également l’année gratuite d’Apple TV Plus.

Les offres Apple TV Plus et iPhone de T-Mobile arrivent au pire moment pour certaines personnes. T-Mobile a reconnu une violation massive des données qui a eu un impact sur les informations personnelles de dizaines de millions d’utilisateurs. Les offres gratuites Apple TV Plus et iPhone 12 pourraient être le cadet de leurs soucis. Mais T-Mobile offre deux ans de protection contre le vol d’identité aux utilisateurs concernés. Espérons que c’est le genre d’accord que vous n’aurez jamais besoin d’utiliser.