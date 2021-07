Suite aux commentaires Blunt Monkey de David Schwimmer pendant Friends: The Reunion, le formateur s’exprime maintenant

Schwimmer a ensuite parlé de plusieurs aspects du travail avec Katie et Monkey, qui partageaient le devoir de jouer Marcel sur Friends, et a affirmé que les animaux manquaient souvent leurs marques et gâchaient son timing sur la série, tout en mangeant des larves vivantes tout en assis sur son épaule et mettant leurs “mains sales partout” sur lui. Comme Mike Morris l’a noté, les commentaires précédents de Schwimmer sur le travail avec les animaux l’avaient déjà tellement ennuyé qu’il n’avait jamais regardé Friends, mais après avoir tenu sa langue sur les réflexions de l’acteur sur Katie et Monkey, il ne pouvait plus tarder à répondre.

Mike Morris a poursuivi et a expliqué ce qu’il considère comme le véritable problème derrière l’aversion de David Schwimmer pour les acteurs de Marcel, et a déclaré :