Suite aux mises à niveau, l’ISS éjecte 2,9 tonnes de vieilles batteries – BGR

La Station spatiale internationale est un laboratoire massif qui a produit d’incroyables découvertes scientifiques au cours des deux dernières décennies. Il a été occupé de manière continue pendant la majeure partie de ce temps, et bien que ce soit génial pour la science, cela signifie également que la station spatiale produit également un approvisionnement régulier en déchets. Maintenant, à la suite des mises à niveau des batteries externes de la station spatiale, l’ISS vient de jeter son plus gros déchet spatial jamais créé.

Comme Vol spatial maintenant rapporte, une énorme palette remplie de 2,9 tonnes de vieilles batteries a récemment été jetée par la station spatiale. Ces batteries ont servi de force vitale à la station spatiale lorsqu’elle est entrée dans l’ombre de la Terre, enveloppant son réseau solaire dans l’obscurité. Depuis plusieurs mois maintenant, les astronautes effectuent des sorties dans l’espace pour mettre à niveau ces batteries vieillissantes avec de nouveaux modèles plus efficaces, et les anciennes batteries ont dû se retrouver quelque part.

La palette de fret est grande et elle pèse beaucoup, mais cela ne signifie pas qu’elle tombera bientôt à la surface de notre planète. En fonction de divers facteurs, il faudra entre deux et quatre ans avant que l’orbite de la palette ne se dégrade au point de pénétrer dans l’atmosphère terrestre. Lorsque cela se produit, la palette et les batteries qui y sont emballées brûlent complètement, dit la NASA.

«Les contrôleurs de mission à Houston ont commandé au bras robotique Canadarm2 de libérer une palette externe chargée de vieilles batteries nickel-hydrogène en orbite terrestre jeudi matin», explique la NASA dans un article de blog. «Il s’éloigne en toute sécurité de la station et passera en orbite autour de la Terre entre deux et quatre ans avant de brûler de manière inoffensive dans l’atmosphère.»

Le frottement intense que subissent les objets lorsqu’ils pénètrent dans l’atmosphère terrestre les amène à se réchauffer considérablement et, dans de nombreux cas, l’enfer les vaporise essentiellement, ne laissant rien derrière eux. D’après ce que la NASA dit à propos de cette palette de batteries, il semble que c’est exactement ce qui arrivera aux gadgets jetés.

Les nouvelles batteries que les astronautes de la marche dans l’espace ont installées au cours de plusieurs mois sont nettement plus efficaces que les anciens modèles nickel-hydrogène qui sont maintenant en orbite autour de la Terre comme des débris spatiaux. Les nouvelles batteries peuvent contenir beaucoup plus d’énergie que leurs prédécesseurs et fourniront à la station spatiale et à ses habitants un approvisionnement constant en énergie chaque fois que les panneaux solaires ne peuvent pas envoyer de courant directement à tout ce qui en a besoin.

La jonque spatiale est définitivement une préoccupation pour la NASA et d’autres agences spatiales du monde entier. Le paquet de vieilles batteries que l’ISS vient de publier est le plus gros morceau de débris spatial que la station spatiale ait jamais généré. La plupart de ses déchets sont chargés sur des véhicules de transport qui sont également libérés et brûlés dans l’atmosphère terrestre.