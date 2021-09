Suite aux problèmes d’Evergrande, Bitcoin souffre beaucoup

in

Le prix du bitcoin souffre aujourd’hui après la chute brutale du groupe Evergrande en Chine. En tant que deuxième promoteur immobilier du pays, l’entreprise a trop de dettes – plus de 310 milliards de dollars – et a du mal à les rembourser. La situation fait que de nombreux actifs subissent des baisses désagréables, le bitcoin étant l’un d’entre eux.

Evergrande entraîne une baisse des prix de la cryptographie

Au moment de la rédaction de cet article, le bitcoin est tombé à environ 44 000 $ par unité. Au cours du week-end, l’actif s’échangeait à environ 47 000 $. Outre BTC, Ethereum a également subi une forte baisse, chutant de près de dix pour cent au cours des deux derniers jours. La devise se négocie à un peu plus de 3 000 $, tandis que Dogecoin – frappé encore plus fort – a chuté de 11% et se négocie à environ 21 cents.

Le problème entourant Evergrande est qu’il est actuellement pris dans ce qu’on appelle un « resserrement des liquidités » qui pourrait amener l’entreprise à déposer son bilan dans un avenir proche. La société a du mal à rembourser ses obligations obligataires, qui sont dues à la fin de cette semaine. Si l’entreprise ne peut pas honorer ses obligations financières rapidement, Evergrande pourrait être obligée de vendre des centaines de propriétés commerciales avec des remises importantes.

Dans une interview, le spécialiste de la crypto-monnaie James Edwards a commenté :

Le bitcoin est comme un ressort très serré en ce moment, mais on ne sait toujours pas s’il tirera vers l’avant ou se déformera sous la pression. Des quantités record de bitcoins ont été retirées des bourses, les niveaux étant à leur plus bas niveau au cours des 12 derniers mois. Une faible liquidité entraîne généralement une volatilité des prix instable, qui peut facilement osciller dans les deux sens… La réduction du bitcoin détenu sur les bourses suggère qu’il y a très peu d’appétit pour la vente, le marché se concentrant désormais sur la prochaine étape avant une autre vague de prises de bénéfices . Malheureusement, l’incertitude entourant Evergrande pourrait se répercuter sur les marchés des crypto-monnaies, qui pourraient voir le support du bitcoin retester à 42 000 $ dans un avenir immédiat.

C’est maintenant la deuxième fois au cours des derniers mois que le bitcoin s’effondre grâce à l’activité qui se déroule en Chine. Il n’y a pas si longtemps, la devise est tombée dans la fourchette basse de 30 000 $ après que le pays a annoncé qu’il se purgeait de tous les mineurs de crypto afin de devenir plus neutre en carbone. L’ordre a été émis par Pékin – la capitale de la Chine – et toutes les autres régions étaient tenues de s’y conformer.

La Chine renvoie les mineurs de BTC

Un exode massif s’est produit qui a vu des centaines de mineurs de bitcoins et de crypto-monnaies forcés de quitter la nation qu’ils appelaient chez eux depuis tant d’années. Beaucoup se sont retrouvés à déménager dans des régions telles que le Kazakhstan au nord, ainsi que le Texas et la Floride à l’ouest.

Winston Ma – le directeur général et chef de l’Amérique du Nord chez China Investment Corp. – a déclaré que le pays cherchait maintenant à créer une nouvelle monnaie numérique émise par une banque connue sous le nom d’e-CNY, qui devrait être lancée après les Jeux olympiques d’hiver de l’année prochaine. À Pékin.

Étiquettes : bitcoin, chine, Evergrande