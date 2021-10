Suite aux promesses de justice raciale de 2020, Microsoft montre une amélioration du nombre annuel de diversité

Un campus Microsoft calme pendant la pandémie de COVID-19. (Photo . / Todd Bishop)

À la suite des manifestations de George Floyd et de l’appel à l’action de Black Lives Matter, le géant de la technologie Microsoft a proposé en 2020 une série d’initiatives pour renforcer son soutien aux travailleurs de diverses races. Cela comprenait un engagement à doubler son nombre de cadres et d’employés noirs et afro-américains d’ici 2025 aux États-Unis.

Plus d’un an plus tard, la société basée à Redmond, dans l’État de Washington, a déclaré mercredi qu’elle avait fait des progrès significatifs vers ces objectifs, tout en reconnaissant que son travail n’était pas terminé.

Dans son troisième rapport annuel sur la diversité et l’inclusion, Microsoft a déclaré que parmi ses principaux effectifs américains, le nombre d’employés noirs et afro-américains représente 5,7% des travailleurs, soit une augmentation de 0,9 point de pourcentage par rapport à l’année dernière. Le changement a été observé dans tous les rôles, le plus grand saut venant au niveau de la direction, qui est passé de 3,7% de la main-d’œuvre à 5,6%.

Les employés hispaniques et latino-américains ont également réalisé des gains, atteignant 7,0 % de la principale base d’employés américains de l’entreprise, soit une augmentation de 0,5 point de pourcentage.

Grâce à ces améliorations, la société affirme qu’elle est près de 40 % du chemin vers son objectif de doubler le nombre d’administrateurs, de partenaires et de cadres noirs et afro-américains d’ici cinq ans. Parmi les employés hispaniques et latins, c’est 23% du chemin.

Tendances de l’emploi chez Microsoft pour les femmes, les employés noirs et afro-américains, et hispaniques et latino-américains par rôle. Cliquez pour agrandir. (Image du rapport sur la diversité et l’inclusion 2021 de Microsoft)

« Au cours d’une année marquée par des défis sociaux saisissants, nous avons fait des progrès considérables pour accroître la diversité et renforcer notre culture d’inclusion », a écrit Lindsay-Rae McIntyre, directrice de la diversité, dans l’introduction du rapport.

Pourtant, les chiffres sont bien loin de refléter la composition raciale et ethnique de la nation.

À l’échelle nationale, les Noirs et les Afro-Américains représentent plus de 12% de la population, tandis que les Hispaniques et les Latinos représentent près de 19% de la population.

Le cœur de métier de Microsoft emploie environ 158 000 travailleurs, bien que la société n’inclue pas les employés basés à l’étranger dans ses points de données raciales et ethniques. La main-d’œuvre américaine plus large de Microsoft comprend LinkedIn et Github, qui ont également fait des gains de diversité. Au total, Microsoft emploie 180 000 personnes dans plus de 100 pays.

L’entreprise a également montré des améliorations en matière de diversité des genres au cours de la dernière année. Dans le monde, l’effectif de Microsoft est composé de 30,9 % de femmes, soit une augmentation de 0,7 point de pourcentage par rapport à 2020.

Microsoft n’est pas le seul à connaître une démographie disproportionnée de l’emploi. Aucun des cinq grands de la technologie – Microsoft, Amazon, Google, Apple et Facebook – n’a une main-d’œuvre qui se rapproche de la population nationale, bien qu’Apple soit nettement en avance sur les autres en employant des minorités raciales et ethniques. La main-d’œuvre d’Amazon est beaucoup plus diversifiée lorsqu’elle inclut les employés d’entrepôt et les chauffeurs-livreurs les moins bien rémunérés, mais pas uniquement lorsqu’il s’agit de l’emploi en entreprise. (Voir le rapport Axios et le graphique ici de la semaine dernière détaillant les chiffres de la diversité chez les cinq géants de la technologie).

Lindsay-Rae McIntyre, responsable de la diversité chez Microsoft.

Bien qu’il existe de nombreuses raisons aux inégalités dans l’emploi technologique, un domaine qui retient de plus en plus l’attention est l’attrition des travailleurs sous-représentés dans les rangs des entreprises technologiques. Au fil des ans, de nombreuses entreprises technologiques ont signalé des environnements de travail peu accueillants ou hostiles pour certains groupes d’employés.

Amazon a récemment été sous les projecteurs pour discrimination raciale et sexuelle présumée. En juillet, la société a annoncé qu’elle enquêterait sur les allégations formulées au sein de sa division de cloud computing Amazon Web Services après que des centaines de travailleurs aient signé une pétition d’employés critiquant la culture et demandant une enquête.

En 2019, des dizaines d’employées de Microsoft ont rejoint un fil de discussion interne partageant des histoires de préjugés présumés et de harcèlement sexuel.

En conséquence, la direction de l’entreprise a présenté ses excuses ainsi que de nouvelles opportunités pour les employés de signaler leurs préoccupations. En 2015, deux employés actuels et anciens de Microsoft ont déposé une plainte contre Microsoft pour discrimination fondée sur le sexe. Un juge a nié les efforts des femmes pour transformer l’affaire en un recours collectif qui aurait pu inclure des milliers de femmes.

Dans le même temps, les femmes travaillant dans des emplois technologiques chez Microsoft ont réalisé des gains considérables en termes de nombre. Selon le nouveau rapport, les femmes occupent 24,4% des postes techniques parmi les effectifs de base de l’entreprise. C’est en hausse par rapport à 18,4 % en 2017.

Microsoft a également signalé que les femmes ainsi que les minorités raciales et ethniques gagnaient juste un peu plus que leurs homologues masculins ou blancs dans des rôles comparables, comblant ainsi un écart salarial étroit qui existait auparavant. Les critiques, cependant, ont rétorqué que les travailleurs des groupes sous-représentés sont parfois placés dans des postes moins bien rémunérés en dessous de leurs qualifications ou sont moins susceptibles d’être promus, ce qui pourrait masquer l’inégalité salariale.

« Nous continuerons à être responsables de nos engagements et transparents avec nos progrès et nos apprentissages », a écrit McIntyre. « Parce que de vrais progrès ne se font pas sans un vrai travail. »