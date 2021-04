La nouvelle du divorce imminent de Jana Kramer et Michael Caussin est un peu gênante sans aucun changement de difficulté, quelle que soit la façon dont vous la découpez. Ils partagent deux jeunes enfants, âgés de 5 et 2. L’année dernière, ils ont publié un livre commun sur leur mariage intitulé Le bon combat: vouloir partir, choisir de rester et la pratique puissante pour aimer fidèlement. De plus, Kramer et Caussin hébergent un podcast à succès via iHeartRadio.