Suite de Covid: les États subiront des degrés de stress variables au cours de l’exercice 22, selon le rapport India Ratings

La pandémie de Covid-19 ayant mis à rude épreuve les finances des États, l’Uttar Pradesh devrait connaître un déficit de recettes pour la première fois en 14 ans au cours de l’exercice 21. De même, le Chhattisgarh subirait un déficit budgétaire record de 6,5% du produit intérieur brut nominal de l’État (PIBD) au cours de l’exercice 21, selon les rapports de India Ratings and Research.

Les ratios de déficit et d’endettement du Karnataka seront probablement inférieurs aux estimations confirmées par le gouvernement de l’État dans son budget de l’exercice 22. Mais le déficit budgétaire de l’État va encore s’aggraver, passant d’un niveau élevé de 3,2% en FY21 à 3,5% lors du prochain exercice.

Malgré un rebond attendu de la croissance nominale dans la plupart des États au cours de l’exercice 22, leurs finances continueraient de rester sous pression, grâce aux ravages provoqués par la pandémie. Cependant, ils subiront des pressions à des degrés divers au cours du prochain exercice, en fonction de leur force budgétaire inhérente accumulée au fil des ans.

Selon India Ratings, les recettes de l’Uttar Pradesh ont diminué en FY21, mais les dépenses de recettes n’ont pas pu être comprimées en conséquence. Selon l’estimation révisée pour FY21, le compte de recettes de l’UP devrait avoir un déficit de Rs 13.161 crore, 0.7% du GSDP, en FY21, par rapport à l’estimation budgétaire d’un excédent de Rs 27.451 crore, ou 1.5% du GSDP. Cependant, selon le budget FY22, le compte de recettes de l’UP devrait revenir à un excédent de Rs 23 210 crore, 1,1% du GSDP.

On estime que le déficit budgétaire de l’UP augmentera à 4,2% du GSDP en FY21 contre 3% budgétisés. Le budget devrait également rester inchangé à 4,2% au cours de l’exercice 22. Le compte budgétaire de l’État était excédentaire de 110,83 milliards de roupies, 0,7% du GSDP en FY20.

En ce qui concerne le Karnataka, India Ratings s’attend à ce que la position budgétaire de l’État soit soutenue par une croissance probablement supérieure au budget du GSDP au cours de l’exercice 22. Au cœur du budget FY22 du Karnataka, se trouve une hypothèse GSDP nominale pessimiste de Rs 17,02 lakh crore. Ceci est encore plus bas que le GSDP nominal FY21 de Rs 18,04 lakh crore. «Il est assez déconcertant que le gouvernement du Karnataka projette un taux de croissance nominal du GSDP de 6,2% en glissement annuel pour l’exercice 21 (une année affectée par Covid-19) et une contraction de 5,6% pour l’exercice 22 (une année de reprise attendue)», a-t-il ajouté. .

Dans le Chhattisgarh, la croissance des dépenses en recettes (9,76%) a dépassé la hausse des recettes en recettes (7,01%) en FY21. Par conséquent, son compte de recettes devrait connaître un déficit de 3,5% du GSDP, contre l’estimation budgétaire d’un excédent de 0,7%. Selon le budget de l’exercice 22, le compte des recettes devrait rester déficitaire – à 1% du GSDP, selon le rapport India Ratings.

Cependant, le déficit budgétaire de l’État au cours de l’exercice 22 devrait se réduire considérablement, passant de 6,5% du GSDP au cours de l’exercice 21 à 4,6%. À l’exception de l’exercice 15, le compte budgétaire de l’État est resté déficitaire depuis l’exercice 12, bien que inférieur aux limites prescrites par les commissions des finances successives (3,0%), indique le rapport.

