Suite de Maverick à CinemaCon ⋆ .

Les cinéphiles ont eu droit à un aperçu de 13 minutes de Tom Cruise dans Top Gun: Maverick à CinemaCon jeudi.

Le poids lourd d’Hollywood, 59 ans, est apparu sur grand écran au Caesars’s Colosseum Theatre de Las Vegas pour taquiner la sortie prochaine du film en novembre.

Dans le clip, le personnage de Tom, Pete ‘Maverick’ Mitchell, a été informé que le programme Top Gun touchait à sa fin, l’incitant à aller à l’encontre des ordres de l’amiral (Ed Harris) et à faire voler le jet Mach 10 hors du désert, selon Date limite.

La publication indique que le pilote a demandé à Maverick : “Vous savez ce qui se passe si vous allez jusqu’au bout ?” ce à quoi il a répondu : « Je sais ce qui arrive à tout le monde si je ne le sais pas.

Le courageux pilote lui a dit : « D’accord, chérie, un dernier tour.

“C’est l’homme le plus rapide du monde”, pouvait-on entendre le technicien de la tour de contrôle alors que Maverick démarrait.

Comme il semblait que le moteur allait exploser à son approche, il a poussé à travers – incitant la salle de contrôle à éclater en acclamations.

Top Gun: Maverick est la suite tant attendue qui sera publiée par Paramount Pictures, mais elle a été soumise à de multiples retards.

Le blockbuster devait initialement sortir le 12 juillet 2019, avant d’être reporté au 26 juin 2020.

Tom Cruise devrait apparaître dans des scènes remplies d’adrénaline lors de la sortie du film en novembre (Photo: Paramount Pictures)

Après encore plus de reculs, sa sortie est maintenant prévue pour novembre de cette année.

Le film devrait être plein de cascades défiant la gravité, avec une vue plongeante sur l’un des vols de Maverick diffusé pendant le Super Bowl l’année dernière.

En plus de Tom et Ed, Jon Hamm, Jennifer Connelly, Manny Jacinto et Glen Powell apparaîtront tous à l’écran.

Le réalisateur du film, Jospeh Kosinski, avait précédemment évoqué le retour de Maverick après 35 ans, le premier film étant sorti en 1986.

Au retour de Val Kilmer, qui joue Tom ‘Iceman’ Kazansky, il a déclaré à Entertainment Weekly: “La rivalité et la relation entre Iceman et Maverick sont l’une de ces choses qui rendent ce premier film si emblématique.

“C’est une relation qui est importante pour la franchise Top Gun et en tant que fan, je voudrais voir comment elle a évolué.”

Top Gun: Maverick devrait sortir le 19 novembre.

