Trois mois après que « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » ait battu un record au box-office lors de sa sortie exclusive en salles, Disney a donné son feu vert à une suite du blockbuster révolutionnaire de Marvel.

Destin Daniel Cretton reviendra pour diriger un suivi de son aventure de super-héros avec Simu Liu, a confirmé lundi le Los Angeles Times. « Shang-Chi et la légende des dix anneaux », le premier film de l’univers cinématographique Marvel dirigé par un acteur d’origine asiatique, est entré dans l’histoire du box-office national en septembre en devenant le film le plus rentable jamais sorti le week-end de la fête du Travail. .

La date limite a annoncé la nouvelle de la suite tout en rapportant que Cretton a conclu un accord global exclusif sur plusieurs années avec Marvel Studios et Hulu’s Onyx Collective qui lui permettra de développer des projets télévisés pour Disney + ainsi que Hulu et d’autres plates-formes Onyx.

« Destin est un collaborateur extraordinaire qui a apporté une perspective et une compétence uniques à » Shang-Chi et la légende des dix anneaux « », a déclaré Kevin Feige, président de Marvel Studios, dans un communiqué à Deadline.

« Nous avons passé un moment fantastique à travailler ensemble sur le film et il a tellement d’idées intrigantes d’histoires à donner vie à Disney+, nous sommes donc ravis d’élargir notre relation avec lui et avons hâte de commencer. »

Plus tôt cette année, « Shang-Chi » a été le premier film Disney pendant la pandémie de COVID-19 à sortir uniquement dans les cinémas, avec un lancement à 90 millions de dollars dans les seuls cinémas nord-américains. L’épopée MCU, mettant également en vedette Awkwafina, Tony Leung, Meng’er Zhang et Michelle Yeoh, est devenue disponible en streaming sur Disney + le mois dernier.

Grâce à son nouveau partenariat avec Onyx, qui met en lumière le divertissement créé par des artistes issus de communautés marginalisées, la société de production de Cretton Family Owned poursuivra des projets centrés sur des identités historiquement sous-représentées au cinéma et à la télévision, selon Deadline.

« Travailler sur Shang-Chi avec Kevin et l’équipe de Marvel Studios a été l’un des moments forts de ma vie, et je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par la vision de Tara pour Onyx Collective », a déclaré Cretton dans une déclaration au point de vente. « J’ai hâte d’explorer de nouvelles histoires et de construire de nouveaux mondes avec cette communauté. »

En septembre, Cretton a fait une apparition surprise lors d’une projection gratuite de « Shang-Chi » à Monterey Park, où il a encouragé les membres du Boys & Girls Club de West San Gabriel Valley à croire en eux et à apprécier le film.

« Il m’a fallu beaucoup de temps pour arriver à un endroit où je pouvais me regarder dans le miroir et être heureux avec qui j’étais », a-t-il déclaré.

« Et c’est, pour moi, la plus grande superpuissance … se regarder et voir toutes les imperfections, tout le bien, toutes les faiblesses, les forces, les choses dont les gens vous taquinent, les choses dont les gens vous louent, et apprendre pour simplement tout embrasser. Et c’est ce que vous verrez Shang-Chi faire au cours de ce film, et j’espère que c’est quelque chose que nous pourrons tous emporter avec nous.