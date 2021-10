Suivant Diwali, wali d’argent ? L’ETF d’argent peut devenir aussi populaire que l’ETF d’or, selon Ajinkya Kulkarni de WintWealth

Image représentative

Suivant Diwali, les investisseurs de détail en Inde peuvent avoir la possibilité de diversifier davantage leur portefeuille en incluant des ETF d’argent numériquement. Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a récemment autorisé les sociétés de fonds communs de placement à introduire des FNB d’argent. Le co-fondateur de WintWealth, Ajinkya Kulkarni, estime que, comme les ETF sur l’or et les obligations souveraines en or (SGB), les ETF sur l’argent peuvent devenir un investissement significatif.

Dans une interaction par e-mail avec FE Online, Kulkarni a déclaré que bien que les investissements basés sur l’or aient toujours été un favori des investisseurs, les FNB d’argent aideront à diversifier et à renforcer leur allocation d’actifs. Extraits :

Comment les ETF d’argent peuvent-ils être un atout significatif dans son portefeuille ?

Les fonds négociés en bourse (ETF) adossés à l’argent récemment approuvés par SEBI permettront aux Indiens d’investir dans l’argent numériquement. Pendant des années, les marchés indiens n’ont eu qu’un seul ETF de matières premières – l’or. À l’échelle mondiale, les investisseurs ont accès à diverses classes d’actifs, ce qui les aide à se diversifier, à réduire les risques et à améliorer leurs rendements. Certains d’entre eux comprennent l’or, l’argent, le pétrole brut, etc.

Les ETF pour le pétrole brut et l’argent sont une demande des investisseurs depuis longtemps. L’argent n’est pas seulement un métal précieux mais a également une utilisation industrielle, par exemple. Il est utilisé dans la fabrication de produits électroniques, de semi-conducteurs, de véhicules électriques, etc. De nouvelles classes d’actifs aident les investisseurs à essayer différentes combinaisons et à investir dans ce qui leur convient le mieux. Comme les ETF sur l’or et les SGB, les ETF sur l’argent peuvent devenir un investissement significatif dans nos portefeuilles.

Comment un investisseur peut-il bénéficier d’un investissement dans Silver ETF ?

Avec plus d’options comme celle-ci, une personne peut se diversifier parmi différentes classes d’actifs avec des corrélations variées avec d’autres classes d’actifs dans son portefeuille. Il approfondira le marché des valeurs mobilières pour les investisseurs car il permettra plus d’options disponibles pour investir dans les matières premières par le biais des bourses.

Comment les ETF argent fonctionneront-ils ?

Si quelqu’un voulait investir dans l’argent, ce n’était pas facile. Vendre et stocker de l’argent physique était compliqué car il est plus volumineux que l’or. Vous pouvez négocier des contrats à terme sur matières premières qui vous exposent à l’argent, mais ils ne constituent pas un investissement à long terme. Un fonds commun de placement lançant un FNB d’argent peut rendre beaucoup plus facile d’investir dans l’argent. C’est une belle initiative de SEBI.

Est-il judicieux d’investir dans une matière première via un ETF ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?

Les investisseurs de la nouvelle ère préfèrent le moyen le plus simple d’investir dans des ETF plutôt que d’acheter des actifs physiques et le stress supplémentaire de ses frais de stockage et de sa sécurité.

Avantages– Les ETF ont un ratio de dépenses inférieur à celui des fonds gérés activement

Les inconvénients– Il peut être surévalué ou sous-évalué en fonction de la demande du marché

Lorsque les ETF sur l’or sont déjà disponibles pour les investisseurs, pourquoi quelqu’un aimerait-il investir dans les ETF sur l’argent (étant donné qu’il y a tellement d’engouement pour l’or, en particulier pendant la saison des festivals en cours)

Il y a eu une forte demande pour les ETF Silver de la part des investisseurs indiens et institutionnels depuis un certain temps maintenant, mais les possibilités d’investissement sont désormais limitées. Bien que les investissements basés sur l’or aient toujours été les préférés des investisseurs, les FNB sur l’argent aideront à diversifier et à renforcer leur allocation d’actifs. Avec un niveau accru d’éducation en matière d’investissement, les investisseurs particuliers sont à la recherche d’options d’investissement alternatives.

À l’heure actuelle, les fonds communs de placement indiens sont autorisés à lancer des ETF ne suivant qu’une seule matière première : l’or.

Les FNB d’or gèrent ensemble des actifs d’une valeur de 16 349 crores de roupies au 31 août 2021, selon les données publiées par l’Association of Mutual Funds en Inde. Avec le temps, les ETF sur l’argent ont le potentiel de devenir aussi populaires que les ETF sur l’or.

