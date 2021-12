Suivant Mass Effect s’exécute sur Unreal Engine 5, il semble

Il semble que le prochain jeu Mass Effect fonctionnera, comme on le dit, sur le moteur Unreal d’Epic. Le producteur de BioWare, Brenon Holmes, a récemment tweeté au sujet d’un poste vacant au sein de l’entreprise pour le directeur technique associé, et le candidat idéal aura une expérience avec Unreal Engine 4 et 5.

« Venez, rejoignez notre équipe et travaillez avec nous sur le prochain jeu Mass Effect ! », a écrit Holmes. Cela ne confirme pas catégoriquement que le nouveau jeu Mass Effect fonctionnera sur une certaine forme de l’Unreal Engine. Cependant, le journaliste Jeff Grubb – qui a été parmi les premiers à signaler que le prochain Mass Effect utilisera l’Unreal Engine – a poursuivi en disant que c’était bien le cas et qu’il s’agissait spécifiquement d’Unreal Engine 5.

En septembre, Grubb a rapporté que BioWare envisageait ses options en ce qui concerne les moteurs de développement pour le prochain jeu Mass Effect, avec Unreal sur la table. EA a son propre moteur de jeu, Frostbite, mais il semble maintenant que le jeu fonctionnera sur le moteur d’Epic. EA paiera à Epic des frais de licence pour cela.

Il aurait été difficile de travailler avec Frostbite pour Mass Effect: Andromeda, ce n’est donc pas une énorme surprise d’apprendre que BioWare passe potentiellement à Unreal Engine 5 pour la prochaine entrée.

Dans les nouvelles connexes, les jeux de Mass Effect: Legendary Edition fonctionnaient sur Unreal Engine 3 et BioWare a choisi de ne pas utilisez Unreal Engine 4 pour les rééditions.

Mac Walters de BioWare a expliqué que BioWare a choisi de s’en tenir à Unreal Engine 3 pour préserver la « sensation » des trois jeux originaux.

« L’une des choses que nous avons faites au début, pour en quelque sorte mettre un certain contexte, c’est que nous avons en fait parlé aux gens d’Epic et nous avons dit: » À quoi cela ressemblerait-il si nous l’intégrions dans Unreal 4? « », a-t-il déclaré. « Et il est très vite devenu clair que ce niveau de saut allait vraiment changer fondamentalement ce qu’était la trilogie, comment elle se sentait, comment elle se jouait. »

On sait très peu de choses sur le prochain jeu Mass Effect, mais BioWare a récemment célébré le N7 Day avec de nouvelles illustrations qui taquinent le retour des Geth.

