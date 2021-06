Suivez Barça-Bada Huesca en direct

05/06/21 à 19h30 CEST

Le Pavillon Municipal des Sports de La Albericia de Santander accueille le dernier titre national en jeu de la saison, la 31e édition de la Coupe ASOBAL. Une compétition dans laquelle le Barça, qui débute comme favori, débute par un duel en demi-finale contre Bada Huesca.

Ce sera également l’une des dernières batailles du Barça avec Xavi Pascual à la barre, à quelques jours du Final Four de la Ligue des champions – les 12 et 13 juin à la Lanxess Arena de Cologne. Pour cette Coupe, le sélectionneur n’a que l’absence de longue durée d’Aitor Ariño. Le reste du modèle est disponible, y compris Luka Cindric, Timothée N’Guessan Oui Casper Mortensen, absent pour cause de blessure lors des derniers matchs.

Le Barça aspire à son 16e titre de Coupe ASOBAL, qui serait le dixième consécutif des onze que Xavi Pascual a réalisés, un record dans cette compétition. La réunion commence à 20h30 et nous vous en parlerons en direct sur Sport.es

Bonsoir! Dans un peu moins d’une heure, le jeu commence ! Avant-dernier titre en jeu pour le Barça cette saison. Premier obstacle, Huesca.

