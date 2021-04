Suivez Barça-Elverum en direct

04/05/2021

Activé à 20:14 CEST

Deuxième tour des huitièmes de finale de la Ligue des champions pour le Barça au Palau. Après le match aller, également organisé à Barcelone vendredi, ceux de Xavi Pascual ils répètent à la maison pour certifier le laissez-passer aux quarts.

Après la nette victoire (25-37) face au Norvégien Eleverum au match aller, le match se présente comme une simple formalité pour une équipe du Barça qui reste invaincue cette saison en compétition européenne. Et il y a déjà 15 victoires en 15 matchs, avec un œil sur le Final Four à Cologne en juin.

Pascal Il continue de compter pour cette rencontre avec les deux victimes connues de Casper Mortensen et Aitor Ariño et il est probable qu’il effectuera une nouvelle rotation par rapport au duel de vendredi pour doser ses joueurs.

La réunion débutera à 18h45 et nous vous en parlerons en direct sur Sport.es

Pour notre part, c’est tout. Nous revenons pour vous parler des nouveaux engagements européens du Barça. Bonne semaine!

À PLEIN TEMPS! Le Barça a réussi le processus avec une note. Victoire au match aller (25-37) et victoire au match retour (39-19) et billet certifié quart de finale. Maintenant, nous devons attendre le rival et nous concentrer sur les deux engagements de la ligue qui nous attendent cette semaine.

Et le match se termine avec le 18e arrêt de Moller! Le gardien du Barça sourit, sans doute l’un des hommes les plus marquants de la journée, accompagné d’un Diocou qui n’a pas manqué sa chance.

39-19 Frade a été victime d’une faute. A sept mètres Dolenec, qui marque avec un coup de fouet puissant. Imsgard l’a effleuré de la main droite mais le ballon est rentré à l’intérieur.

Paradon de Moller !!!, et ils ont déjà 17 ans, presque à son record de 18 cette saison, réalisé contre Kiel.

38-18 Anota Grondhal, met les distances à 20.

37-17 100% efficace pour Mamdou Diocou. Il a reçu dans la course une passe du côté opposé, pas facile, et à l’intérieur.

36-18 Diocou sourit. Assistance d’Entrerríos, du centre à l’ailier et à l’intérieur. Cinquième de l’azulgrana.

35-16 Raúl Entrerríos rejoint le groupe et provoque un nouveau temps mort demandé par l’entraîneur d’Elverum.

34-16 Superbe but de Pálmarsson qui entre en jeu dans ces dernières minutes.

33-16 Poursuite de la morsure de Dolenec pour Diocou qui revoit la porte du côté droit.

Un autre de Dolenec, avec la gauche, se battant avec deux défenseurs et pleurant presque pour entrer. Imsgard était sur le point d’empêcher le but, mais il lui échappa des mains.

31-14 Diocou profite de ses minutes. Il a tenu bon, deux pas et d’un saut puissant, il bat le but norvégien.

30-14 Toned aussi Dolenec! Attaquez du côté droit et gagnez en supériorité.

29-14 Encore un de Mathe, le deuxième d’affilée. Tir à longue portée, puissant et tendu pour surprendre la défense du Barça.

