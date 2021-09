Suivez Barca-Joventut en demi-finale de la Ligue catalane en direct

SPORT.es

Les Nou Congost de Manresa accueille une nouvelle édition du Ligue catalane, la première épreuve sérieuse du parcours pour les trois équipes catalanes de la Ligue Endesa et le MoraBanc Andorre. Après avoir résolu les deux seuls matches amicaux de la pré-saison avec des victoires convaincantes contre ceux de la Principauté (72-81) et un faible Limoges (83-47), le FC Barcelone se concentre désormais sur la tentative de conquérir ce titre avant la Super Coupe dans un ‘ doublet’ qui résiste depuis 2015.

Comme d’habitude dans ces tournois d’été, le Ligue catalane C’est l’occasion idéale pour les nouvelles recrues d’exciter les fans. Du côté du Barça, le pivot turc sera bas Sertac Sanli, avec une fissure dans le gros orteil du pied gauche. Mais les trois autres ajouts sont attendus pour la saison prochaine : le garde-garde lituanien Rokas Jokubaitis, de la puissance américaine en avant Nigel Hayes (tous deux des Zalgiris) et du La base argentine Nicolás Laprovittola, qui arrive de Madrid après avoir brillé auparavant pendant un an et demi qu’il portait du vert et du noir entre 2018 et juin 2019.

En perdant le ‘magicien’ Nenad Dimitrijevic (panier de Valence), Joventut n’a pas tardé à obtenir le retour de son équipe de jeunes Guillem Vives de La Fonteta. L’Américain Brandon Paul vivra également sa deuxième étape au club (Adelaide 36ers) dans une liste de signatures qui complètent son compatriote Derek Willis (Brindisi) et le jeune dominicain André Heureux, du “lié” Prat. De même, Carles Duran ne pourra pas compter sur les blessés aujourd’hui Bassas Ferran et Avant Tomic.

19:02

Bonsoir! Bienvenue à tous pour la retransmission en direct de Barça-Joventut correspondant à la première demi-finale de la Ligue catalane.

