Suivez Barça-Liceo en direct

09/04/2021 à 20:08 CEST

Le Barça et Liceo, les deux grands rivaux de l’Ok Liga, se mesurent aujourd’hui loin du territoire national, à la recherche d’une place pour le Hockey Final Four. Ce sera la troisième rencontre entre les deux cette saison, avec une victoire pour chaque équipe. Ce sera également le premier des deux duels que joueront les Catalans dans ce groupe de la mort dans lequel le Portugais Benfica est également encadré.

Les de Edu Castro Ils sont arrivés à Luso mercredi pour s’installer dans la bulle que l’organisation a créée pour ce championnat qui représente le retour en Ligue Europa après avoir été désertée l’année dernière par le coronavirus. Après avoir réussi les tests de PCR et d’antigène comme indiqué dans le protocole, les Catalans ont déjà pu profiter des premières séances d’entraînement sur le sol portugais. Territoire connu des joueurs portugais du Barça, Joao Rodrigues ou Hélder Nunes, car c’est le lieu où s’entraîne l’équipe nationale portugaise.

Une ligue qui commence aujourd’hui et se terminera ce dimanche et dans laquelle, comme prévenu Castro, “il n’y a pas de marge d’erreur”, puisque seul le premier de chacun des trois groupes est classé et le meilleur second.

La réunion débutera à 21h00 et nous vous en parlerons en direct sur Sport.es.

Bonsoir! Un peu moins d’une heure pour débuter cette nouvelle saison européenne pour le Barça.

