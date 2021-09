Suivez en direct la conférence de presse de Busquets et Luis Enrique

Nouvelle version du M11, intègre le système d’exploitation Android 10 et un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 660. Ce lecteur de musique HiFi / Hi-Res utilise le système Android 10 personnalisé. Pour assurer la fluidité, le processeur est mis à niveau vers Qualcomm Snapdragon 660. Le nouveau M11 dispose de 4 Go de RAM intégrée, de […] More