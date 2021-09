30/09/2021

Luis Enrique apparaît devant les médias dans les heures qui précèdent la concentration que l’équipe nationale espagnole effectuera à partir de ce lundi 4 octobre prochain. Une concentration à Las Rozas qui servira à préparer le “Final Four” de la Ligue des Nations qui se jouera en Espagne à partir du 6 octobre, avec le duel en demi-finale contre l’Italie.

Le sélectionneur espagnol répondra dans quelques instants aux questions qui viendront, en partie, après avoir lancé l’appel à cette trêve internationale. Une liste de surprises dans laquelle se démarque la présence de Gavi, le très jeune joueur de l’équipe du Barça de seulement 17 ans.

Le milieu de terrain a montré dans les quelques minutes qu’il a joué avec la première équipe du Barça qu’il a du talent et Luis Enrique pourrait lui donner l’occasion de débuter aussi avec l’absolu du Rouge. Pour le moment, il est libéré dans un appel.Suivez en direct la conférence de presse de Luis Enrique.

Le sélectionneur national a évoqué l’appel de Gavi ou pourquoi il a finalement été décidé de ne pas convoquer Ansu Fati.

Différences entre l’Italie de l’Euro et celle de la Ligue des Nations

“La comparaison est qu’ils sont à un point culminant, réussissant à battre l’Angleterre en finale. Ils continuent avec la même séquence de matches sans perdre. Il leur reste de moins en moins à perdre. Nous essaierons avec nos armes de montrer que nous pouvons les battre. Nous avons pu le faire aux européennes. C’est une équipe qui joue très bien, comme nous. J’espère qu’elle verra un match spectaculaire. Voyons qui gagne. “

Un appel de Laporta ?

“Je pense qu’il n’a pas mon numéro de téléphone. Je suis ici dans l’équipe nationale, car ils m’ont même signé deux fois. Je finirai mon contrat ici à coup sûr”

Avez-vous ressenti cette pression à l’Euro ?

“Eh bien, nous avons gagné la Ligue des Nations. Contre l’Italie en demi-finale de l’Euro, je n’avais pas de pression non plus. C’est le ‘sentiment’ que je voulais donner à mes joueurs. Nous aurons plus de pression en novembre pour nous qualifier pour le Coupe du monde. Bien sûr qu’il y a du bruit médiatique, mais on ne peut pas le contrôler. Cela fait partie de notre environnement.

Pourquoi n’y a-t-il personne de Madrid ?

“23 joueurs. Il n’y a pas d’équipes ou de communautés autonomes. Il y a des Espagnols.”

À propos de Marco Asensio

“Il y a beaucoup de joueurs qui pourraient l’être. Je n’aime pas parler de ceux qui ne sont pas sur la liste. Je n’ai appelé personne qui n’est pas appelé. S’ils veulent m’appeler, ils peuvent m’appeler.”

Une Coupe du monde tous les deux ans

“Ce dont nous avons besoin, c’est d’un calendrier unifié et réduit. Nous voyons déjà le nombre de blessures. Il est évident qu’avec ce calendrier intense … Nous voulons que le football continue d’être attrayant et que ce calendrier devrait être réduit de quelque part. Mais je suis pas la bonne personne pour dire comment. Une Coupe du monde tous les deux ans ? Je m’en réjouis, mais pas si cela implique d’allonger davantage le calendrier. Je pense que la Ligue des Nations, par exemple, est attractive, mais c’est vrai qu’il y a trop beaucoup de jeux pour les joueurs.”

Quatre joueurs d’un Barça en petite forme

“La première chose que nous faisons aux joueurs quand nous les voyons, c’est de leur dire que c’est une équipe, qu’ils oublient les clubs. C’est totalement différent et je pense que c’est assez clair.”

À propos de Yeremi Pino

“Il a commencé de manière spectaculaire. On le connaît très bien. Il a de la verticalité, du débordement, de la dernière passe, du but… Et un niveau défensif. On ne peut pas avoir un seul match qui ne défende pas bien.”

La Ligue des Nations, un titre mineur ?

“Pour moi, c’est une semaine comme les autres. Nous nous affrontons parce que je veux gagner tous les matchs. Les joueurs savent qu’ils sont en jeu pour faire partie de l’équipe nationale à l’avenir à chaque match. Nous n’en avons pas. pression, mais nous voulons être champions de la Ligue des Nations”.

Gavi se démarque au Barça

“La chose normale n’est pas d’avoir une bonne performance quand l’équipe n’est pas si bien. Mais elle le fait. Il est clair que ce n’est pas le meilleur contexte. Il n’est pas nécessaire d’aller avec des urgences ou de les faire pression, mais ici, nous ne demandons rien”.

A quelle heure as-tu fini la liste ?

Eh bien, vous devez regarder jusqu’aux derniers matchs. Albiol allait être sur la liste. À chaque invocation, des joueurs peuvent entrer et sortir, au cas où il y aurait des victimes.

