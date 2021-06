Suivez en direct la conférence de presse de Luis Enrique et lvaro Morata

in

18/06/2021

Le à 21:16 CEST

Est-ce la deuxième fois le charme? L’Espagne jouera demain contre la Pologne, à nouveau, à La Cartuja leur deuxième match de la phase de groupes de l’Eurocup (21h00). Les hommes de Luis Enrique doivent ajouter les trois points s’ils ne veulent pas compliquer leur accès aux huitièmes de finale du championnat d’Europe par équipes nationales.

Pour le moment, la Suède occupe la première place avec quatre points et la Slovaquie, deuxième, avec trois. L’équipe espagnole est troisième, avec un seul, mais un match de moins, à l’image de la Pologne, qui tentera de sortir son casier face aux Rouges.

L’entraîneur espagnol a révélé que contre les Polonais, le onze de départ sera composé de “Morata et dix autres”, montrant une confiance totale dans l’attaquant de la Juventus après les coups de sifflet reçus lors du premier match.

La comparution de l’entraîneur espagnol Luis Enrique et de l’attaquant Álvaro Morata débutera à 20h30..

La conférence de presse d’Álvaro Morata se termine. Nous laisserons le direct ici. Merci beaucoup de l’avoir suivi avec nous. Demain à partir de 21h00, l’équipe espagnole disputera son deuxième match de la phase de groupes de l’Eurocup contre la Pologne.

Le nez marquant des attaquants

“L’attaquant vit du but et c’est notre travail. Dans le match contre la Suède, j’ai passé beaucoup de temps à chercher mes coéquipiers entre les lignes. Parfois, j’ai joué un match désastreux et j’ai marqué deux buts. C’est partie de notre travail et nous savons, depuis l’enfance, que c’est le football”.

Le surnom “Moratowski”

“Je ne lui ai jamais demandé. Il m’a toujours appelé ainsi avec affection, je ne sais pas vraiment pourquoi. Si Lewandowski joue à la télévision, vous devez vous arrêter et le regarder car il est l’un des meilleurs footballeurs de son histoire. .”

Votre présence à la conférence de presse

“C’est une décision de tous. Je ne pourrais pas rester une semaine sans parler. Quand on me le propose, je suis ravi. J’accepte les critiques et je donnerai tout pour ce maillot.

Ne pas marquer et remporter l’Eurocup

“Où dois-je signer ? J’espère que je mangerai tout, comme cette semaine, et que l’Espagne sera championne d’Europe. Chaque point et chaque but est décisif.”

Jouer avec Gérard Moreno

“C’est facile de s’entendre avec lui. Il peut s’adapter à tous les postes, nous pouvons tous jouer avec tout le monde; c’est une grande vertu. Nous avons tous une excellente relation personnelle avec tout le monde.”

Les footballeurs sont-ils de plus en plus ouverts ?

“C’est une partie très importante dans tous les aspects de la vie. La dépression ou l’anxiété ne sont pas encore considérées à la gravité qu’elles ont. Elles n’ont ni nom ni forme, mais elles sont là. J’encourage les gens à consulter des spécialistes.”

Le meilleur de Lewandowski

“Me gusta el fútbol y me gusta Lewandowski. Es uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol y le he pedido algunas camisetas. Soy Morata y tengo que hacerlo lo mejor posible siendo yo. Es un fenómeno, pero ojalá mañana no sea su jour”

Quelle est la chose la plus importante que vous ayez faite depuis le match contre la Suède ?

“La chose la plus importante que j’ai faite a été de regarder les documents d’une maison que je vais acheter, être avec mes collègues, jouer à la Play Station…”

Avez-vous eu besoin de l’aide du psychologue de l’équipe nationale?

“Non. Ils ont été des moments difficiles, car quand nous méritons de gagner et que nous ne le faisons pas, il est difficile de s’endormir. Je considère Joaquín comme un grand professionnel et il s’est toujours beaucoup intéressé à moi. De l’extérieur, cela peut sembler comme il y a beaucoup de bruit, mais ça va, j’ai eu une longue carrière pour que ça influence mon état d’esprit. »

A quoi penses-tu quand tu es sifflé ?

“Ce sont des jeux si rapides que vous n’avez pas le temps de réfléchir. Ceux qui comprennent le football sauront que le gardien a très bien fait. C’est normal que je sois obligé de marquer des buts en équipe nationale. Je ne sais pas si c’est le ballon va entrer, mais je donnerai 200%, comme toujours quand je joue avec la sélection”.

Votre état d’esprit

“Je l’ai pris très calmement. Je travaille depuis les U17 pour être en Eurocup. Quand il y a des critiques, il faut les accepter et continuer à travailler plus que jamais, pas seulement pour moi, pour toute l’équipe. Vous avez écouter peu, lire peu et travailler”.

La conférence de presse de Luis Enrique se termine, c’est au tour de l’attaquant Álvaro Morata.

L’analyse de la Pologne

“Lors du match contre la Slovaquie, ils ont porté le poids du match. Nous avons vu les six matchs depuis l’arrivée de Sousa. C’est une équipe très bien organisée, au cours du même match, ils ont changé leur schéma et recherchent un modèle. générer de nombreuses difficultés pour nous dans le jeu. aspect défensif ».

Jouez contre Lewandowski

“On donne des informations à l’équipe, mais quand on affronte des référents, la meilleure arme pour contrer leurs capacités est de les empêcher de contrôler le moins possible le ballon. C’est un travail collectif et eux seuls peuvent déséquilibrer le jeu, donc vous avez être très attentif”

Charger plus