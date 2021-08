Suivez en direct la conférence de presse de Luis Enrique

26/08/2021 à 10:01 CEST

L’entraîneur espagnol, Luis Enrique Martínez, annonce ce jeudi à partir de 11h30 la liste des convoqués pour les matches de qualification pour la Coupe du monde contre la Suède, la Géorgie et le Kosovo. “La Roja” mène le groupe “B” avec sept points en trois matchs, mais l’équipe nordique en a ajouté six et est prête à compliquer la vie de l’Espagne si elle la bat lors du choc qui se jouera à Solna le 2 septembre.

Sauf surprise, ni Pedro ni Eric Garcia -ni d’autres joueurs ayant participé à la fois à l’Eurocup et aux Jeux Olympiques- ne feront partie de la liste des convoqués. Le milieu de terrain de Tenerife est à Tenerife pour profiter de vacances courtes et bien méritées après une saison incroyable au cours de laquelle joué 73 matchs entre le Barça et l’équipe nationale. Pedri a disputé les deux premières journées de Ligue et a ensuite entamé une déconnexion nécessaire, notamment au niveau mental.

Pour sa part, l’idée avec Eric Garcia C’est aussi qu’il a été retiré de la liste, bien que son expulsion à San Mamés et le fait qu’il ait un « parti » contre Getafe pourraient changer le plan initial. De plus, l’idée est que d’autres joueurs aiment Pau Torres ou Mikel Oyarzabal peut également être libéré.

Oui, on s’attend à ce qu’ils soient tous les deux dans l’appel Sergio Busquets Quoi Jordi Alba.

Dans une clé madrilène, la liste d’aujourd’hui servira à le club blanc a à nouveau un représentant dans l’équipe espagnole.