Suivez en direct la conférence de presse de Pedri et Luis Enrique avant l’Italie

L’Espagne rencontre l’Italie ce mardi (21h00) avec pour objectif la finale de Wembley le dimanche 11 juillet. L’équipe dirigée par Luis Enrique est passée de moins en plus tout au long du tournoi et, après la victoire en quarts de finale contre la Suisse, aux tirs au but, elle affronte le duel contre les transalpinos avec ambition et confiance, selon le propre Luis Enrique dans l’avance qu’il fait pour ‘Cuatro’ avant la conférence de presse officielle.

Malgré la perte de Pablo Sarabia, le sélectionneur espagnol revendiquait le rôle de favori face à une Italie qui arrive à l’épreuve en ayant remporté tous les matches de cette phase finale et établissant un nouveau record dans la compétition, puisqu’il n’a perdu aucun des quinze matchs disputés, phase de qualification comprise. De la main de Roberto Mancini, l’Italie a enchaîné 32 matchs sans perdre, les treize derniers résolus avec la victoire.

Avec Luis Enrique apparaîtra Pedri, devenu l’une des sensations du tournoi. Le blaugrana est le titulaire incontesté avec Luis Enrique et lorsque sa participation à ce championnat d’Europe se terminera, il se concentrera avec l’équipe olympique pour représenter l’Espagne aux Jeux olympiques de Tokyo.

Dans cette demi-finale, le dernier précédent entre les deux équipes du tournoi sera très présent, la finale de 2012, dans laquelle l’Espagne s’est imposée par un retentissant 4-0.

La pression de Wembley

“Nous avons Joaquín Valdés, le psychologue, qui nous aide à sortir avec la motivation juste et nécessaire. Il est habituel de partir super excité dans ces matchs, mais c’est déjà arrivé en quarts de finale et en huitièmes. L’essentiel est se concentrer sur ce que vous avez à faire sur le terrain et qui vous fait fuir l’environnement. Que nous ne soyons pas une équipe d’experts ne veut pas dire que les joueurs n’ont aucune expérience. C’est vrai que quand vous représentez un pays vous avez beaucoup de illusion, mais j’espère que nous sommes à la hauteur.

Le rôle de Laporte

“Comme il remplit les conditions pour jouer pour l’Espagne, il nous a donné qu’il était un excellent défenseur central. Nous avons besoin qu’ils aient de la clarté pour sortir le ballon, qu’ils soient attentifs à la couverture … Nous sommes ravis qu’il ait décidé jouer pour l’Espagne.”

Victimes de l’adversaire

“Ça va influencer zéro. Je ne fais pas les alignements en fonction de l’alignement de l’adversaire. Ce n’est pas que je ne suis pas intéressé, mais je ne me soucie que de ce que je peux contrôler. J’aimerais que Spinazzola soit là”

Formation à Las Rozas

“Ils ne nous laisseraient pas nous entraîner à Wembley pour préserver le gazon. La même chose s’est produite à Saint-Pétersbourg. C’est dommage, car c’est très agréable pour les joueurs, mais nous comprenons que l’important est de préserver le gazon pour que il est dans le meilleur état.”

Succès de l’entraîneur

“Que je sois un leader est évident, mais les leaders importants sont ceux qui sont sur le terrain et nous en avons beaucoup. La chose difficile est ce que font les joueurs et si nous atteignons la finale, ce sera leur crédit.”

Progression de l’entraînement

“Tu ferais mieux de me juger. Je n’ai rien à dire. Je suis très calme dans mon travail et je suis très bien entouré. M’entourer de gens meilleurs que toi est très important. Je m’intéresse très peu à savoir si je suis meilleur ou pire. J’aime amener des joueurs qui volent indépendamment de leur âge ou de leur expérience et c’est ce que je ferai pendant que je serai dans l’équipe nationale. “

Travail de fédération

“Il est indéniable que lorsque j’accepte l’offre c’est parce que le président et le directeur sportif de la RFEF me convainquent. Il n’est pas nécessaire de renforcer à quel point je me sens soutenu. C’est un plaisir de représenter l’Espagne en tant qu’entraîneur, j’avais déjà l’opportunité de le faire en tant que joueur. J’ai un contrat et je me sens super soutenu. “

La faim du débutant

“Je n’ai pas vu cette qualité. J’ai vu un groupe de joueurs qui, chaque fois qu’ils sont venus aux rallyes, l’ont fait avec enthousiasme et désir de prendre pied dans l’équipe. Je n’ai vu aucune équipe apathique tout au long du championnat . Nous avons essayé de valoriser les vertus de nos joueurs, qui sont nombreux, et de créer une bonne ambiance d’équipe. Toutes les équipes ont vraiment hâte d’assister à un tournoi comme celui-ci.

Jeu de possession en Italie

“Nous sommes des leaders en possession, mais c’est aussi une équipe qui pourrait utiliser et apprécier le ballon. Ce sera la première bataille à gagner. Ils peuvent aussi s’adapter au jeu sans ballon, mais je pense qu’ils sont plus à l’aise avec ça. Nous préférons être avec la possession. Si nécessaire, nous nous adapterons à d’autres choses, mais c’est ainsi que nous nous sentons plus à l’aise. “

Passer le mur des chambres

“Cette histoire de football est impossible à évaluer. C’est une bonne nouvelle pour mes joueurs. Nous ne sommes pas une équipe d’experts et réussir à le mériter est très positif et nous devons l’apprécier. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la grande opportunité que nous avons de pouvoir jouer une finale. Maintenant, il y aura le temps de comparer avec d’autres équipes. Maintenant, l’objectif est très attractif et il faut être à 100%. “

L’état physique de Laporte

“Hier, il ne s’est pas entraîné et certains plus, car nous leur donnons la possibilité d’aller sur le terrain ou de rester au gymnase. Ils sont tous dans des conditions sauf Sarabia. Lorsque vous affrontez les demi-finales, la fatigue s’arrête 30 minutes après avoir terminé le quart de finale Jeu.”

Luis Enrique commence sa comparution devant les médias.

Rappelons que les deux équipes affrontent le match avec deux pertes importantes. L’Italie a perdu Léonard de Spinazzola, qui était l’une des sensations du tournoi. L’Espagne ne peut pas compter sur Pablo Sarabia, qui avait été un catalyseur après le départ chancelant de l’équipe espagnole.

Les choses ont changé depuis et c’est désormais l’Italie qui est présentée comme la favorite après avoir bouclé un Championnat d’Europe presque impeccable. En fait, l’équipe dirigée par Roberto Mancini a établi un nouveau record en ne perdant aucun des 15 matches de la compétition, y compris le tour de qualification. De plus, ils comptent leurs matchs dans cette phase finale par victoires.

L’Espagne venait de remporter consécutivement l’Euro 2008 et la Coupe du monde 2010 et était le dominant incontesté du football mondial.

