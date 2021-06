Suivez en direct la conférence Xbox + Bethesda de l’E3 2021 | Jeux

in

Suivez en direct avec nous la conférence Xbox à l’E3 2021 dans laquelle nous découvrirons les plans de l’entreprise à court, moyen et long terme et dans laquelle, avec Bethesda, nous espérons voir de nombreux jeux tirer parti du matériel Xbox Series X .

Après un samedi très intéressant où nous avons pu découvrir les projets d’Ubisoft à moyen terme (dans une conférence que vous pouvez regarder en différé), voici un dimanche beaucoup plus mouvementé avec des conférences plus lourdes et surtout une qui promet d’être la star de cet E3 2021.

Et c’est ça, beaucoup, beaucoup est attendu de la conférence Xbox à cet E3 Parce qu’ils ont la console la plus puissante du marché -une Xbox Series X que nous avons adorée lorsque nous l’avons analysée- qui ne suit cependant pas les sorties exclusives d’une PS5 -analyse- qui vient de recevoir un grand jeu comme Ratchet & Clank Une dimension à part.

Nous savons que Microsoft -Xbox- prépare quelque chose de grand car ils ont quelques dizaines de studios achetés «récemment» qui développent des jeux vidéo depuis quelques années et cet E3 2021 est le moment de connaître ces plans à moyen et long terme.

Dans le streaming que vous avez sur ces lignes, nous commenterons avec nos collègues de HobbyConsolas, qui font une magnifique couverture de la foire, tout présenté à la conférence Xbox + Bethesda à l’E3 2021.

Et, oui, puisque Microsoft a racheté Bethesda il y a quelques mois, pour un montant astronomique, il possède de nombreuses propriétés intellectuelles dont nous espérons qu’ils profiteront le plus tôt possible.

En fait, Ces dernières heures certains noms ont fuité qui seront à la conférence Xbox à l’E3, mais nous n’allons pas en révéler à ce stade au cas où vous n’auriez pas lu le nom et préféreriez être surpris par l’événement.

Ce que nous espérons, et avec impatience, c’est quelque chose de Starfield, cet énorme projet Bethesda qui aurait eu une fuite il y a des semaines et qui promet d’être un grand jeu de rôle occidental dans l’espace.

Quoi qu’il en soit, que nous regardions Starfield ou non, Nous vous dirons tout ce qui est présenté lors de la conférence Xbox + Bethesda en direct à partir de 19h00 aujourd’hui, heure péninsulaire espagnole. Bien sûr, nous serons 10 minutes avant de chauffer l’événement.