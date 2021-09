Suivez en direct la présentation du Xiaomi 11T et plus de surprises | La technologie

in

Nous vous invitons à suivre avec nous en direct le nouvel événement Xiaomi au cours duquel nous découvrirons la série 11T et d’autres produits auxquels la société a fait allusion ces derniers jours.

Hier, nous avons eu l’événement Apple et nous vous avons déjà donné tous les détails sur le nouvel iPhone, l’Apple Watch Series 7 et le nouvel iPad, mais les choses ne s’arrêtent pas et aujourd’hui c’est au tour de Xiaomi.

Et c’est que, dans un nouvel événement global (ce qui veut dire que ce qu’ils présentent, cette fois, est pour notre territoire), Xiaomi va présenter le nouveau Xiaomi 11T.

Nous vous rappelons qu’ils ne s’appelleront plus ‘My 11T’, quelque chose auquel nous devrons nous habituer, mais en plus des téléphones, nous nous attendons à une étrange surprise.

Et, comme d’habitude, la société a laissé des indices sur ses réseaux sociaux et il semble que l’un des appareils que nous aurons dans la présentation sera le Pad 5, la tablette que nous avons vue il y a quelques mois et qui, en principe , n’allait pas quitter la Chine.

Mais la chose ne s’arrêterait pas là, puisque l’arrivée d’un nouveau Mi 11 Lite a également été évoquée, bien qu’ici nous ne sachions pas s’il s’agit d’un changement de couleur ou de quelque chose de plus profond, car il existe deux versions du 11 Lite (la 4G que nous avons analysée à l’époque et la 5G que, bien sûr, nous avons également analysée).

De quelque manière que ce soit Pour savoir tout ce que Xiaomi présente, nous vous attendons à 14h00., puisque nous donnerons la conférence en direct à travers le streaming que nous vous laissons ci-dessous :

Nous serons quelques minutes plus tôt, à 13h50., commentant ce que nous pouvons voir et la gueule de bois de l’événement Apple, il y a donc notre invitation au cas où vous voudriez continuer la présentation avec nous.

Et, bien sûr, en plus de le voir en vidéo, Sur le Web, nous vous laisserons toutes les informations sur les produits que Xiaomi présente cet après-midi.