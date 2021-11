Suivez en direct le classement du GP Motul de la Communauté Valencienne

13/11/2021

Le à 14:28 CET

Avec le championnat déjà décidé dans la catégorie reine où Fabio Quartararo a remporté le titre de Champion du Monde à Saint-Marin, les yeux sont rivés sur Valentino Rossi qui atteint sa dernière carrière en tant que pilote MotoGP après avoir annoncé sa retraite.

Marc Márquez est toujours blessé et manquera l’épreuve valencienne tandis que le reste des Espagnols sur la grille, Jeanne Mir, Alexis Rinçage, Pol et Aleix Espargaró, Alex Marquez, Maverick Viñales et Iker Lecuona, ils vont se battre pour monter sur le podium dans un circuit qu’ils connaissent parfaitement.

Il reste à soixante et onze millièmes Dovizioso passer. Alex Rins et Liant, premier et deuxième classés, passez directement à Q2.

Le MotoGP Q1 se termine !

Il semble que la première place soit assurée pour Alex Rins. Cependant, la deuxième position est très contestée et Liant, Dovizioso ou Viñales ils pourraient contester la place.

Moins de cinq minutes pour terminer un premier Q1 en tête Alex Rins (1 : 30 : 675), suivi de Liant.

En Q1, les pilotes suivants roulent sur le circuit : Rins, Binder, Lecuona, Marini, Márquez, Petrucci, Viñales, Dovizioso, Oliveira et Bastianini.

Le MotoGP Q1 commence !

Le MotoGP FP4 se termine ! Takaaki nakagami définit le meilleur temps en enregistrant un 1: 31: 208 suivi de Quartararo et Alex Rins.

Très bien à tout le monde ! Déjà en cours MotoGP FP4 sur le circuit Ricardo Tormo. On s’en souvient, à 14h10 arrivera le Q1 et, à partir de 14h35, la lutte pour la pole position de la catégorie reine commence.

