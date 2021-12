Suivez en direct le résultat du Barça-Dobovec du Tour Élite des Champions

01/12/2021

Le à 18:57 CET

Le Barça affrontera le Slovène Dobovec à Pilsen ce mercredi à 17h30 dans le premier match du Groupe B d’un Tour Élite qui achèvera la première journée à 20h30 avec le duel entre Plzen et Halle-Gooik avec le ferme objectif d’atteindre le Final Four des Champions, ce qui a été réalisé par huit fois auparavant, il a joué cette compétition européenne.

Le vice-champion européen tentera de faire le premier pas face à un rival qui Il a déjà battu lors de la dernière édition en quarts de finale 2-0 et qu’il dispose d’un bloc composé d’une large majorité d’internationaux slovènes qui viennent de terminer troisième du tour principal. Un bloc très physique capable de se défendre avec ordre sans aucune trace de nervosité.

De même, le Barça a voyagé avec toute l’équipe, y compris un Bernat Povil qu’il a raté les derniers matchs à cause de problèmes musculaires et qu’au moins il sera sur le banc. Le jeune gardien de la filiale du Barça Àlex Lluch (il a déjà fait ses débuts en équipe première) complète la liste des 14 joueurs.

FINAL! 8-2

À plein temps. Le Barça a su réagir à temps et a battu Dobovec 8-2 avec trois buts de Ferrao et autant de Pito, Adolfo, Lozano, Esquerdinha et Coelho. Pour l’instant le live d’aujourd’hui, bonne nuit !

GOOOL DE BARÇA 7-2

But du Barça ! Buts de Ferrao et Esquerdinha.

Tranquillité

Le Barça joue avec le chronomètre à 4 minutes et 20 secondes de la fin. Les Catalans ont le jeu complètement sous contrôle et ne veulent pas prendre de risque. Ils ne souffrent pas non plus en défense. Malgré cela, Lozano était sur le point de marquer dans une action que Puskar a rejetée.

GOOOL DE BARÇA : 5-2

But du Barça ! Le but de Lozano ! Il a fallu moins d’une minute au Barça pour répondre au but de Dobovec. Juste au dessus de Lozano, impossible de s’arrêter.

BUT DOBOVEC : 4-2

Objectif Dobovec ! Belle action offensive de Novak sur l’aile droite et Cesarec n’a eu qu’à présenter l’intérieur du pied pour marquer.

Domination du Barça

Le Barça commande dans la section initiale de la deuxième partie. Prenez l’initiative et ainsi le cinquième but pourrait arriver à tout moment.

Commencez la deuxième partie !

Sur le point de marquer Dyego dans un tir croisé qui a failli ne pas trouver de but.

PAUSE : 4-1

Malgré le but initial de Duscak, un Barça qui est passé du moins au plus a transformé le tableau d’affichage avec un doublé de Ferrao et deux autres buts de Pito et Adolfo. 4-1.

GOOOLS DE PITO ET ADOLFO POUR BARÇA: 4-1

But du Barça ! Pito marque un but ! Le but d’Adolfo ! En 13 secondes de différence, l’équipe azulgrana a signé deux cibles qui ont condamné le match. Pito a récupéré dans son propre terrain et a parcouru tout le terrain pour battre Puskar après une feinte avec le corps qui a laissé le gardien de but vendu. But d’Adolfo, un coup croisé du pied gauche.

GOOOL DE BARÇA : 2-1

But du Barça ! Ferrao marque un but ! L’attaquant brésilien couronne le retour du Barça avec deux buts en deux minutes.

GOOOOOL DU BARÇA : 1-1

But du Barça ! Le but de Ferrao ! Dobovec a laissé Dídac avancer des mètres, qui a décoché un coup du lapin et Ferrao n’a eu qu’à orienter sa poitrine pour que le ballon rebondisse vers le fond des filets. Le Barça a fait match nul à la 13e minute.

Belle action individuelle de Pito, qui finit néanmoins par finir au centre du but. Raccourci Puskar. 8 minutes de pause.

Pardonner au Barça

Pito a envoyé deux tirs consécutifs très près du poteau. Les deux occasions étaient claires. Le Barça accélère le rythme du jeu à la recherche du match nul.

BUT DOBOVEC : 0-1

Dobovec est en avance. Novak a filtré une passe pour le tir de l’éperon de Duscak, qui a surmonté la sortie de Dídac. L’inadéquation défensive du Barça.

Une autre occasion du Barça

Le tir de Dyego qui s’écrase sur le côté du filet.

Charger plus