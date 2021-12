Suivez en direct les débuts de Marc Gasol au Bàsquet Girona

12/03/2021

Le à 20:50 CET

Après quelques semaines avec des millions d’émotions à son retour, Marc Gasol enfilera enfin le maillot de basket de Gérone pour faire ses débuts devant ses fans à Fontajau, recevant Huesca La Magia dans un match valable pour le LEB Oro à partir de 19h00.

« Je remarque ce picotement à l’avant-première et je suis excité & rdquor;, a déclaré Marc en avant-première de sa première. « Vous l’interprétez comme de la nervosité, mais vous la cherchez et vous la ressentez. Je suis sûr que ce sera un match très émouvant, aura un point d’émotion et d’émotion, je suis convaincu& rdquor ;.

Sera également Premier engagement de Jordi Sargatal en tant que technicien immobilier de l’équipe après avoir fait son apparition en tant qu’intérimaire contre Guipuzkoa. L’entraîneur est ravi d’avoir Marc et espère qu’il pourra s’adapter à la ligue et à l’équipe.

Fin des coups de Gérone ! Victoire 89-47 lors des débuts de Marc Gasol.

Eric Vila porte le compte à 80 avec son dunk. 37ème avantage pour Gérone.

Gérone répond par un doublé après un triplazo d’Urdiain. 76-41 et la fête se meurt.

Les autres points de Marc 73-38 gagnent le Bàsquet Girona.

Gérone passe à 70 au tableau d’affichage avec le point Vekvagars. 35 ci-dessus.

Dernier quart-temps avec Gasol sur le terrain et marquant. Le pivot a frappé un doublé et a reçu le personnel pour le rendre efficace sur le coup franc. 16 points retenus.

Doublé de Marc Gasol après avoir récupéré le rebond. 66-34.

Urdiain honore Huesca de son triple. 64-34.

Bàsquet Girona passe à +60 avec un plateau de Sevillano et un pote de Jawara. 62-28 expirent.

Triple sévillane ! 58-28 remporte le Bàsquet Gérone.

Huesca coupe mais Gérone ne se permet pas de prendre l’avantage. 52-28 à Gérone et Gasol continue de chasser les rebonds.

Gasol triplaaazo. 45-24 jusqu’à Bàsquet Gérone.

Charger plus