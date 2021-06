Suivez en direct Ubisoft Forward, la conférence Ubisoft de l’E3 2021 | Jeux

Suivez en direct avec nous l’Ubisoft Forward, la conférence Ubisoft de l’E3 2021 dans laquelle nous attendons une présence importante de Far Cry 6, ainsi que de nombreuses surprises car très, très peu des plans de la société de gala ont fuité.

Nous sommes dans la grande semaine des jeux vidéo, une semaine où se fête l’E3 2021 et qui, pour beaucoup, ressemble à Noël. Après le salon de l’année dernière où nous avons eu plusieurs conférences, mais sans une organisation comme celle d’un E3 traditionnel, on peut dire cette année qu’à l’exception de Sony, il y a pratiquement tous ceux qui devraient être là.

Les entreprises vont faire différentes conférences et présentations ces jours-ci pour présenter l’avenir des jeux vidéo et l’un des premiers à confirmer sa présence à l’E3 2021, ainsi qu’une des premières conférences du salon, c’était ubisoft.

La société française qui a lancé Fenix ​​​​Rising, Assassin’s Creed Valhalla ou encore Watch Dogs Legion voubliera ce soir de présenter des nouvelles dans un gala où, vraiment, on ne sait pas très bien ce qu’ils vont présenter.

Nous savons qu’ils ont Far Cry 6, leur jeu vedette de cette année.Non, et on sent l’apparition d’un nouveau Just Dance, mais on n’a plus beaucoup de morceaux. Peut-être un nouveau Splinter Cell pour accompagner la série animée Netflix annoncée hier après-midi ?

Pour le savoir, il faudra être attentif à la conférence que, cette année, nous donnerons en direct. Avec nos collègues de HobbyConsolas, qui font un suivi complet de l’E3 2021, nous commenterons tout ce qui apparaît dans Ubisoft Forward 2021.

La conférence débutera à 21h00 ce soir, heure péninsulaire espagnole, mais nous serons à partir de 20h50 pour réchauffer l’atmosphère et commenter toute fuite possible qu’il y aurait avant l’événement, ainsi que nos attentes.

Ce ne sera pas la seule conférence dont nous discuterons en direct, car nous serons également chez Microsoft et Bethesda demain, ainsi que chez Nintendo lundi.

Nous vous laissons quelques horaires de référence pour suivre Ubisoft Forward avec nous:

heure péninsulaire de l’Espagne – 21h00 ; Îles Canaries – 20h00 Côte ouest des États-Unis – 12h00 Colombie, El Salvador, Guatemala, Honduras – 13h00 Mexique, Pérou, Panama – 14h00 Chili, côte est des États-Unis – 15h00 Argentine, Uruguay – 16 : 00